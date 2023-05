Un duo de pompiers père-fils sauve une cabane du nord de la Saskatchewan. incendies

Clarence McCallum dit que c’est un miracle que la cabane de sa famille, vieille de près de trois décennies, sur le lac Churchill, dans le nord de la Saskatchewan, soit toujours debout après avoir été encerclée par un feu de forêt rugissant.

Tard dimanche dernier, il a reçu un appel urgent de son père pompier à la retraite, Louis McCallum, l’informant que l’incendie de Shaw près de Buffalo Narrows, en Saskatchewan, se rapprochait dangereusement de leur chalet et qu’ils devaient faire quelque chose pour le protéger.

Clarence est un pompier actif qui a travaillé ces dernières semaines sur l’incendie de Vermette, plus près de Dillon, en Saskatchewan. Lundi matin dernier, il a conduit pour rencontrer son père dans leur propre cabine.

Le duo de pompiers s’est rapidement mis au travail avec les seuls outils disponibles : des pelles, de l’essence et 64 années d’expérience combinées dans la lutte contre les incendies dans le Nord.

« Tout d’un coup, vous pouviez entendre le feu à l’arrière-plan vraiment rugissant, venant vers la cabine. J’ai dit à mon père, j’ai dit: » Si nous ne brûlons pas, ça va brûler. J’ai attrapé un réservoir d’essence de cinq gallons que j’ai versé dans la cabine et j’y ai mis le feu », a déclaré Clarence à CBC News.

Louis et Clarence McCallum ont utilisé une méthode de contre-brûlage pour protéger leur cabane sur le lac Churchill d’un feu de forêt dans le nord de la Saskatchewan. (Soumis par Clarence McCallum)

La paire a commencé à brûler une ligne, éliminant autant de carburant que possible autour de la cabine.

Louis a dit qu’il ne fallut pas longtemps avant que les arbres environnants ne prennent feu, enveloppant le chalet dans un anneau de flammes. C’est alors qu’ils ont pris leur échappatoire.

« Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour courir jusqu’au lac – nous avons à peine atteint le quai. Nous avons dû courir dans l’eau, pousser le bateau et sortir de là », se souvient Louis.

« Une fois que nous sommes sortis de là, nous ne savions même pas où nous allions de toute façon parce qu’il y avait trop de fumée et de cendres rouges qui volaient. »

REGARDER | Un duo de pompiers père-fils sauve une cabane d’un feu de forêt dans le nord de la Saskatchewan : Un duo de pompiers père-fils sauve une cabane d’un feu de forêt dans le nord de la Saskatchewan « J’ai dit à mon père, j’ai dit: » Si nous ne retournons pas en flammes, ça va brûler « », a déclaré Clarence McCallum, un pompier qui s’est associé à son père pompier à la retraite pour sauver l’enfant de près de trois décennies de leur famille. cabane sur le lac Churchill, dans le nord de la Saskatchewan, à cause d’un feu de forêt à proximité.

Depuis plus d’une semaine, les habitants de Buffalo Narrows et de ses environs évacuent la zone ; d’autres ont choisi de rester dans un effort pour sauver leurs propriétés. L’Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan dit qu’elle soutient les évacués dans les régions plus au sud de la province.

Les McCallum, quant à eux, ont dû attendre le lendemain matin pour voir si leurs efforts de lutte contre les incendies ont porté leurs fruits.

En examinant les dégâts par hélicoptère, Clarence a vu qu’ils étaient capables de protéger non seulement leur cabine, mais aussi celle de leur voisin. Il avait hâte d’appeler et d’annoncer la nouvelle à son père.

« Je lui ai dit que la cabine était toujours en place. Ma mère était heureuse parce que cette cabine était là pour la famille depuis 27 ans et toutes nos photos étaient là-dedans – des albums photo, tous les souvenirs que nous avions », a déclaré Clarence. .

« Si cela avait brûlé, cela aurait été un moment triste et je suis juste content qu’il soit toujours debout aujourd’hui. »

Clarence et Louis McCallum n’ont découvert que le lendemain que leurs efforts de lutte contre les incendies avaient sauvé la cabane de leur famille. (Soumis par Clarence McCallum)

Mis à part leur cabane et celle du voisin, Clarence pense que toutes les autres cabanes de la région ont brûlé. Il attribue leur succès à sauver leur cabine au travail d’équipe – et à l’expertise de son père.

« Il m’a appris tout ce que je sais et il m’apprend encore aujourd’hui comment combattre les incendies », a-t-il déclaré.

« Être là, combattre un incendie comme ça, ça me brise le cœur. Mais pour moi et lui de faire ça ensemble, ça nous a encore plus liés. »