Un duo de pêcheurs américains surpris en train de tricher lors d’un tournoi de pêche après avoir bourré leurs prises de poids

Deux pêcheurs ont été filmés en train de tricher lors du tournoi de pêche de l’Ohio. La vidéo des pêcheurs, également accusés de délits multiples, tels que tricherie et autres, les a montrés déclarés vainqueurs du concours. Cependant, le directeur du tournoi, Jason Fischer, a ouvert la prise des hommes pour révéler des plombs fourrés à l’intérieur, a rapporté NCB News.

Les concurrents devaient capturer les cinq poissons les plus lourds, et le gagnant devait être déterminé en fonction du poids des prises. Cependant, le poisson du duo a été tranché car les organisateurs ont remarqué qu’il pesait plus que son apparence. Le duo de pêcheurs a été disqualifié du tournoi et a été prié de partir.

Les observateurs là-bas ont exprimé leur incrédulité, tandis que quelqu’un a crié : « Nous avons des poids dans le poisson ! Dix poids ont été trouvés à l’intérieur du poisson, huit pesant 12 onces tandis que le reste pesant 8 onces. Le scandale a explosé lorsque la vidéo a fait surface en ligne le 30 septembre et est devenue virale.

La vidéo a été enregistrée par le pêcheur de doré Troy Krause. Il a révélé que d’autres participants se méfiaient de Cominsky et Runyan car ils avaient remporté une série de compétitions l’année dernière.

“Je pense qu’ils se sont juste laissés emporter et qu’ils se sont finalement fait prendre, ce qui est bien”, a-t-il déclaré.

Le duo de pêcheurs cherchait à gagner 28 760 $ lors du tournoi du 30 septembre au 1er octobre à Cleveland.

Michael C. O’Malley, le procureur du comté de Cuyahoga, a déclaré que “la conduite prétendument douteuse de ces deux pêcheurs, Chase Cominsky, 35 ans, et Jacob Runyan, 42 ans, était non seulement déshonorante mais également criminelle”.

Après cela, il a condamné Cominsky et Runyan pour tentative de grand vol, possession d’outils criminels, tricherie et possession illégale d’animaux sauvages. Comme il n’y avait aucune mention d’avocats du côté de Cominsky et Runyan dans les archives judiciaires, il n’est pas clair s’ils avaient des avocats.

Comme ils sont pris, leur interpellation est prévue pour le 26 octobre 2022.

