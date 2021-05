Un duo de frères et soeurs connecte les donateurs avec les habitants de Covid via une plate-forme en ligne au milieu du verrouillage

Depuis le mois de mars de l’année dernière, cela a été une longue épreuve pour les habitants de la capitale commerciale du Madhya Pradesh, Indore, comme ailleurs, et les volontaires ont trouvé diverses façons de leur apporter leur aide. Le média en ligne a aidé des lakhs, en particulier en cas de verrouillage lorsque des milliers de personnes ont perdu leur emploi et n’avaient pas de travail pour gagner de l’argent. Dans une énorme détresse financière, même les familles de la classe moyenne approchent les volontaires pour obtenir de l’aide, comme une ration. Pour aider ces personnes, ces volontaires organisent des camps et laissent ces personnes dans le besoin chercher leurs produits essentiels à partir de là. Pour d’autres, les bénévoles déposent l’essentiel à la porte. L’une de ces plates-formes est Daanpatra.

Une application de téléphonie mobile qui a été développée par un duo de frères et sœurs – Akanksha et Yash Gupta, qui dirigent une petite société de logiciels à Indore, Daanpatra a été utile pour aider les habitants en détresse touchés par le verrouillage de l’année dernière et cette fois aussi. Mais la plate-forme aide les nécessiteux depuis trois ans, lors de son lancement. Le verrouillage vient d’élargir le champ des personnes à qui ils s’adressent.

« Il y a quelques années, lors du mariage de l’un de mes cousins, nous nous sommes retrouvés avec tellement de nourriture et nous n’avions aucune idée de comment l’envoyer aux personnes dans le besoin », a déclaré Yash Gupta à News18.com lorsqu’on lui a demandé ce qui les avait poussés à développer cette application.

Dans une ville comme Indore, il y en a des milliers qui épargnent des rations, de vieux jouets, des chaussures, des articles électroniques, des vêtements et d’autres articles essentiels qu’ils souhaitent donner et l’application Daanpatra les aide à atteindre ceux qui en ont besoin, a déclaré Yash, ajoutant que tout le monde peut télécharger une photo. de l’article avec l’adresse et leurs bénévoles le ramassent et le remettent à ceux qui en ont besoin.

« Il y a environ 4000-5000 volontaires connectés à nous qui informent sur les besoins des habitants, y compris les journaliers, les mendiants, les sans-abri et autres », a déclaré Gupta. Il dit que la plate-forme n’accepte pas les espèces et exhorte les donateurs à offrir des biens ou payer directement aux commerçants qui proposent des produits à ceux qui en ont besoin.

«L’administration locale a été extrêmement favorable et aucun policier n’a même empêché notre volontaire de travailler», dit le jeune technocrate.

«Actuellement, nous opérons à Indore, mais à l’avenir, nous prévoyons d’étendre le réseau lorsque nous aurons mis en place un mécanisme de soutien. Il a admis qu’avec plus de deux mois de couvre-feu contre les coronavirus, un grand nombre de familles ont besoin de rationnement plus que toute autre chose.

«Nous avons une équipe d’environ une douzaine, y compris des travailleurs sur le terrain et du personnel de support back-end», a déclaré Priyanka Ramani, qui agit en tant que responsable du support back-end.

Au cours des trois dernières années, environ 70000 donateurs se sont connectés à eux, aidant plus de sept habitants de lakh, a déclaré la fondation qui fait circuler les numéros d’assistance téléphonique 62633-62660 et 78283-83066 pour toute personne dans le besoin de les contacter.

