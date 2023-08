Un duo d’arrêts de la GRC de Kelowna qui s’est frayé un chemin derrière la ligne de feu

La GRC de Kelowna rappelle au public de rester à l’écart des zones d’évacuation en cas de feu de forêt.

Lors d’un briefing régional sur les incendies de forêt ce matin (19 août), le surintendant. Kara Triance a déclaré que deux individus ont tenté de revenir de force dans une zone évacuée et ont été escortés par des agents.

Elle n’a pas révélé l’emplacement mais a ajouté qu’il y avait eu plusieurs rapports de personnes flânant derrière des barrières et des points de contrôle de sécurité.

« Si on vous ordonne de partir, vous êtes légalement obligé de le faire », a expliqué Triance. « Renvoyer nos forces de l’ordre et notre personnel d’urgence dans les zones évacuées pour aider les gens à sortir est un grand risque pour nos agents et nos premiers intervenants. »

Elle a encouragé le public à signaler toute activité suspecte.

« Je peux vous assurer dès maintenant que nous n’avons aucune introduction par effraction confirmée pour le moment. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. »

En date de ce matin, 44 agents supplémentaires étaient stationnés dans le centre de l’Okanagan, en provenance de l’île de Vancouver, du Lower Mainland et du district nord.

« Pour nous assurer que nous pouvons fournir une réponse régionale appropriée et coordonnée à cet incendie », a déclaré Triance. « Nous apprécions grandement les chefs de police de toutes ces communautés qui ont libéré leurs agents pour nous aider. »

Elle a déclaré que les policiers continuaient d’effectuer des alertes porte-à-porte et des avis d’évacuation, de sécuriser les voies de sortie de secours et d’effectuer des patrouilles statiques et itinérantes.

Triance a également rappelé plusieurs fois au public, notamment aux plaisanciers, de rester à l’écart des avions de lutte contre les incendies et d’éloigner les drones personnels des zones de feu de forêt.

« Nous avons eu plusieurs rapports de drones volant dans des zones d’urgence », a-t-elle déclaré. « Si un drone se trouve dans la zone, vous immobiliserez un hélicoptère. Il est illégal de piloter un drone personnel dans une situation d’urgence où nous combattons des incendies.

