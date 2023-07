Un DUI coûte combien ? – Section locale de Shaw

Darrell Seigler pratique le droit depuis 44 ans et sait quels jours son téléphone sonnera. L’un est le 5 juillet, lorsque quelqu’un appelle généralement pour dire qu’il a trop bu le jour de l’indépendance et qu’il s’est fait arrêter sur le chemin du retour.

« Les week-ends de vacances génèrent des DUI – c’est un fait », a déclaré Seigler, qui pratique à Ottawa, le siège du comté de La Salle. « Il n’y a pas de chiffre que vous pouvez mettre dessus, mais les célébrations augmenteront parfois le nombre de cas. »

Il n’y a pas non plus de chiffre précis sur ce qu’il en coûtera si vous êtes pris en état d’ébriété au volant, bien que le bureau du secrétaire d’État de l’Illinois ait essayé de le faire. Le coût moyen d’un DUI à l’échelle de l’État, a déclaré le bureau dans un rapport récent, est de 18 130 $.

Ce tableau est basé sur les augmentations d’assurance (6 000 $), les frais juridiques (2 000 $), les frais de justice (3 600 $), la perte de revenu (4 230 $), la réadaptation (300 $), le rétablissement du permis (580 $) et un dispositif anti-haleine (1 420 $).

Mais aucun avocat interrogé pour cette histoire n’était d’accord avec l’exactitude du prix de 18 130 $ de l’État – du moins pas pour une première infraction.

« J’ai été choqué quand j’ai entendu ce chiffre », a déclaré Peter Siena, un procureur de longue date maintenant en pratique privée à Morris dans le comté de Grundy. « Cela me semble vraiment élevé. »

« Pour un premier délinquant, c’est élevé », a convenu Chuck Rea, un avocat d’Elburn dont la pratique comprend les comtés de Kane et DuPage. « Mais les coûts sont élevés. Quand ils disent 2 000 $ de frais juridiques, c’est probablement dans la fourchette d’un plaidoyer, mais s’il y a un procès, alors les frais peuvent varier d’un avocat à l’autre.

Il n’y a pas de consensus sur ce qu’un délinquant primaire peut s’attendre à payer. Les avocats des comtés de La Salle et de DeKalb ont estimé le montant le plus bas à environ 6 000 $, tandis qu’un avocat de la région de Sauk Valley a déclaré que même un débutant fait face à un onglet au nord de 12 000 $.

Combien coûte un DUI pour la première fois dans l’Illinois ? Cela dépend des amendes, des frais

Pourquoi une gamme aussi diversifiée ? David B. Franks, avocat à Lake in the Hills dans le comté de McHenry, a déclaré qu’il y avait trop de variables pour déterminer une moyenne fiable.

« Cela dépend s’il s’agit d’un délit ou d’un crime », a déclaré Franks. « Cela dépend si le permis est suspendu ou révoqué. Et un avocat de Chicago va facturer beaucoup plus que ce que vous paieriez dans ma région.

« Donc, je ne sais pas comment ils arrivent avec ce ‘coût moyen.’ Il n’y a vraiment rien de statique à ce sujet. Ce n’est pas aussi simple que les gens pourraient le penser.

William Hotopp, dont la pratique de Sandwich comprend les comtés de DeKalb et Kendall, a déclaré qu’il avait mis la moyenne de l’État à trois fois ce qu’un premier client paierait, bien que quelques circonstances aggravantes puissent faire grimper le total nettement plus haut.

« C’est un tout autre jeu de balle s’il s’agit d’un deuxième DUI ou d’un crime », a déclaré Hotopp, « mais il n’y a aucun moyen qu’un premier DUI atteigne 18 000 $. Il n’y a tout simplement pas moyen.

Les avocats conviennent que les amendes et les coûts sont onéreux et ont régulièrement augmenté au fil du temps.

« Chaque année, le coût d’un DUI augmente », a déclaré Jim Mertes, avocat à Sterling. « Je pratique le droit depuis 31 ans et demi, et chaque année depuis le début de ma pratique, le coût d’un DUI a augmenté. »

La douleur financière dépend également, dans une certaine mesure, du nombre de verres qu’un automobiliste aurait pu boire avant de démarrer la voiture. Un premier suspect DUI dont le taux d’alcoolémie tombe en dessous de 0,15 sera considéré comme « à faible risque » et peut probablement compter sur 10 heures d’enseignement en classe. Soufflez plus de 0,15, cependant, et le compteur fonctionne plus longtemps. Légalement ivre dans l’Illinois est considéré comme .08 ou plus.

Seigler se souvient quand un DUI était une affaire beaucoup moins grave qu’elle ne l’est aujourd’hui. Le changement a commencé dans les années 1980, lorsque Mothers Against Drunk Driving a fait pression sur les États pour qu’ils renforcent leurs lois sur la conduite en état d’ébriété. Seigler a estimé que les coûts DUI étaient alors de 40% ce qu’ils sont aujourd’hui.

« Les choses étaient discrétionnaires en termes de prison », a rappelé Seigler. « Je me souviens de l’époque où les cours n’étaient pas obligatoires. C’était plus spécifique à la salle d’audience au lieu de traiter avec des fournisseurs tiers comme les fournisseurs de BAIID (Breath Alcohol Ignition Interlock Device). Ces choses ne se sont pas produites au début des années 1980. »

Le .08 BAC

Un détecteur d'alcootest portable est enfermé dans une mallette à l'intérieur du poste de police d'Utica le mardi 27 juin 2023.

Les changements sont venus progressivement, mais quelques jalons se démarquent dans la chronologie. À la fin des années 1990, le seuil d’alcoolémie a été abaissé de 0,1 à 0,08 actuellement. Au cours de la dernière décennie, des dispositifs de verrouillage de la respiration étaient nécessaires même pour les débutants, mais avec des exceptions.

Mertes a déclaré que la législature avait décidé ces dernières années d’imposer des amendes et des coûts uniformes dans tout l’État. C’est un objectif noble, dit-il, mais pas nécessairement une approche équitable.

« Égalité ne signifie pas juste », a déclaré Mertes. « Une amende de 500 $ n’est peut-être rien pour une personne riche, mais peut être dévastatrice pour une personne pauvre. »

Franks a déclaré que les législateurs ont également réduit la possibilité pour les automobilistes d’obtenir une surveillance judiciaire, ce qui s’est avéré conséquent pour les récidivistes – même ceux qui étaient éloignés de plusieurs années de leur première infraction.

« Il fut un temps où vous aviez un DUI et cinq ans se sont écoulés entre votre premier et votre deuxième DUI, [and] vous pourriez obtenir une supervision judiciaire. Puis ils ont dit : « Non, ça doit faire 10 ans. Ensuite, MADD a intensifié ses efforts de lobbying à Springfield, et la législature a adopté une loi stipulant que vous ne pouviez obtenir la supervision d’un tribunal qu’une seule fois dans votre vie.

C’était une mauvaise nouvelle pour les conducteurs qui s’étaient frottés il y a longtemps à l’alcootest. Comme Franks l’a expliqué, quelqu’un qui a obtenu un DUI dans les années 1980 et en obtient un en 2023 verra, s’il est reconnu coupable, son permis révoqué – sans tenir compte des quatre décennies passées sans arrestation.

Cependant, le comportement des automobilistes a tardé à changer. Les statistiques sur l’alcool au volant sont restées stables jusqu’à la Grande Récession, puis la légalisation du cannabis a réduit la popularité de l’alcool.

DUI en déclin dans le nord de l’Illinois

Aujourd’hui, les statistiques DUI sont en déclin. Les comtés de DeKalb, La Salle et McHenry ont signalé une baisse combinée de 61 % au cours des 15 dernières années.

Le procureur de l’État du comté de DeKalb, Rick Amato, a déclaré que le nombre de cas de conduite avec facultés affaiblies dans son comté avait « considérablement diminué » au cours de cette période, mais a déclaré qu’il n’y avait pas d’explication unique pour expliquer pourquoi.

Les appels à l’aide pour crimes violents ont augmenté, ce qui a réduit la disponibilité d’agents pour patrouiller en état d’ébriété.

D’un autre côté, un client de taverne qui se rend compte qu’il en a trop fait a plus d’options pour rentrer chez lui en toute sécurité qu’aux époques précédentes.

« Cela pourrait être Uber », a déclaré Amato. « Il se pourrait que les gens soient également plus conscients de DUI. »

Les arrestations sont peut-être en train de dégringoler, mais les accidents sont une autre histoire. Mothers Against Drunk Driving suit les affaires judiciaires, mais surveille également les décès résultant d’automobilistes en état d’ébriété. Ceux-ci ne baissent certainement pas.

Erin Payton, directrice exécutive régionale de MADD Illinois, Iowa et Wisconsin, a déclaré que non seulement les décès étaient à leur plus haut niveau en 16 ans dans l’Illinois – en hausse de 37% par rapport à 2012 – mais, pour des raisons encore à l’étude, les décès ont augmenté pendant la pandémie lorsque l’automobiliste global l’activité était en baisse.

« Nous savons que les gens conduisent toujours avec facultés affaiblies », a déclaré Payton, « mais l’Illinois a de très bonnes lois DUI. Ils sont parmi les plus durs du pays. »

Aussi difficiles qu’ils soient, certains avocats pensent que les lois et les sanctions DUI ne sont pas pertinentes et n’ont pas d’effet dissuasif sur le comportement du conducteur.

« Nous n’avons constaté aucune réduction du volume de cas DUI au cours des 10 dernières années », a déclaré Mertes à propos de sa charge de travail. « Le volume est important, et il n’y a eu aucun changement sauf pendant la pandémie car il y a eu une réduction des déplacements pendant l’arrêt. »

« Est-ce que je pense que les pénalités fonctionnent ? Non », a déclaré Hotopp. « Je ne pense pas que lorsque quelqu’un boit, il utilise la logique. Leur souci est de rentrer chez eux et de ne pas se faire prendre.