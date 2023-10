Un duc et une duchesse ESPAGNOLS ont été informés qu’ils devaient changer le nom de leur fille après que le nom de 157 lettres ait été qualifié de “trop ​​long” par les autorités.

Fernando Fitz-James Stuart et sa femme Sofia Palazuelo ont appelé leur deuxième enfant Sofía Fernanda Dolores Cayetana Teresa Ángela de la Cruz Micaela del Santísimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santísima Trinidad y de Todos Los Santos.

La fille du duc et de la duchesse porte un nom assez long Crédit : Europa Press 2023

Le nom de la petite fille ne peut être légalement enregistré que s’il est raccourci Crédit : Splash

Le nom de 25 mots de la jeune fille serait un hommage à la défunte duchesse d’Alba, aux membres de sa famille et aux dévotions religieuses.

Le journal espagnol El Pais a rapporté : « Le premier nom, Sofia, par exemple, a été choisi en l’honneur de sa mère et de sa grand-mère, Sofia Barroso, et le second, Fernanda, en hommage à son père, le duc de Huescar, ainsi qu’à son fils. grand-oncle, Fernando Martínez d’Irujo, marquis de San Vicente del Barco.”

Le baptême de l’enfant a eu lieu dans le centre historique de Séville au début du mois, même si son nom légal pourrait être différent de celui de son baptême.

Le registre espagnol précise que les prénoms des enfants ne doivent pas dépasser « un prénom composé et deux prénoms simples ».

Si le nom du bébé n’est pas raccourci par rapport à ses 11 noms différents actuels, il ne sera pas légalement enregistré en Espagne.

La sœur aînée de bébé Sofia porte également un nom assez long – Rosario Matilde Sofía Cayetana Dolores Teresa – mais le tout-petit s’appelle Rosario.

Il semble que de longs noms circulent dans la famille, puisque la défunte duchesse Alba avait également un nom plein de noms – María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita Castor Dorotea Santa Esperanza Fitz- James Stuart et de Silva Falcó et Gurtubay.

On ne sait toujours pas quels noms le duc et la duchesse retireront du titre actuel de leur fille.

Malgré sa longueur à couper le souffle, le nom de bébé Sofia n’est pas le plus long au monde – ce titre appartient à une fille surnommée Jamie du Texas.

Maman Sandra Williams a déclaré qu’elle voulait s’assurer que le nom de son bébé était unique, mais plutôt que de se concentrer sur des lettres inhabituelles, elle a conclu que sa longueur était la voie à suivre.

Lorsque leur petite fille est née le 12 septembre 1984, Sandra et son partenaire ont officiellement inscrit son nom sous le nom de Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanisquatsiuth Williams sur son acte de naissance.

Mais à peine trois semaines plus tard, ils ont conclu que ce n’était tout simplement pas assez long – en déposant un amendement de plus de 1 000 mots accordant à son certificat une extension de deux pieds.

Le prénom de Jamie comprend 1 019 lettres. Dans son intégralité, il se lit comme suit :

Rhoshandiatellyneshiaunneveshenkescianneshaimondrischlyndasaccarnaeenquellenendrasamecashaunettethalemeicoleshiwhalhinive’onchellecaundenesheaalausondrilynnejeanetrimyranaekuesaundrilynnezekeriakenvaunetradevonneyavondalatarneskcaevontaepreonkeinesceellaviavelzadawnefriendsettajessicannelesciajoyvaelloydiette yvettesparklenesceaundrieaquenttaekatilyaevea’.

Cette mesure a eu une telle influence qu’elle a même provoqué un changement de loi au Texas, ce qui signifie que les enfants ne pouvaient recevoir qu’un nom correspondant à la case « nom » sur le formulaire d’acte de naissance.

Le couple partage déjà une autre fille Crédit : Splash