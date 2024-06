Un drone ukrainien frappe un jet ski avec 2 soldats russes sur Dnipro, montre une vidéo

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Des soldats russes sur un jet ski abattus par des drones ukrainiens FPV. Ministère ukrainien de la Défense

Des drones ont ciblé des soldats russes traversant le fleuve Dnipro à bord d’un jet ski, a indiqué l’Ukraine.

La vidéo, publiée par le 79e service national des gardes-frontières d’Ukraine, semble montrer l’attaque.

La Russie utilise un mélange éclectique de véhicules, notamment des motos et des poussettes de type voiturette de golf.

Des images partagées par le ministère ukrainien de la Défense semblent montrer des soldats russes traversant le fleuve Dnipro sur un jet ski en train d’être emmenés par un drone.

La vidéo, libéré par le 79e service national de garde-frontières d’Ukraine, semble montrer les soldats russes ciblés par des drones ukrainiens FPV.

Le drone suit le jet ski alors qu’il traverse la rivière. Lorsque les soldats russes atteignent la rive opposée, le drone fonce et percute le jet ski.

La légende accompagnant la vidéo dit : « L’unité de reconnaissance aérienne du SBGSU a frappé un équipage ennemi sur un jet ski dans la région de Kherson avec des drones FPV. La mort des envahisseurs est en train d’être clarifiée. »

Business Insider n’a pas pu vérifier de manière indépendante la vidéo ou les détails de l’attaque.

Le ministère ukrainien de la Défense a ensuite publié la vidéo disant : « Les occupants ont tenté de traverser le Dnipro et ont reçu un « accueil chaleureux » de la part des guerriers du 79e détachement.

L’ancien ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé en mars la création d’unla « Flottille » du fleuve Dnipro » et une « brigade de bateaux fluviaux ».

Le Dnipro, barrière naturelle, constitue une grande partie de la ligne de front dans le sud de l’Ukraine.

Les forces russes ont adopté divers véhicules éclectiques ces derniers mois pour tenter de reconstituer leur équipement en diminution et de s’adapter aux défis et menaces continus posés par les drones d’attaque ukrainiens.

En avril, un bataillon de la République populaire séparatiste de Louhansk, soutenu par la Russie, a publié une vidéo dans laquelle il semblait attaquer des positions ukrainiennes à moto.

Dans la vidéo, plusieurs soldats peuvent être vus sur des motos circulant sur un terrain accidenté et accidenté. Selon le message, l’assaut russe a réussi.

Des quads ont également été utilisés lors d’assauts russes, selon des informations.

La Russie a également utilisé des véhicules de type voiturette de golf à toit ouvert de fabrication chinoise près de la ligne de front en Ukraine.

Une capture d’écran d’une vidéo montrant la Russie utilisant un véhicule tout-terrain Desertcross 1000-3 de fabrication chinoise en Ukraine. 60e brigade mécanisée d’Ukraine/Facebook

En mars, le journaliste de Forbes, David Axe, a noté que les véhicules manquaient de blindage et d’armes et étaient généralement vus dans les fermes et les chantiers de construction, et non sur le champ de bataille.

« Il est imprudent, voire insensé, de déployer un véhicule tout-terrain à toit ouvert et non blindé – essentiellement une voiturette de golf robuste – au combat à seulement 400 mètres de la ligne de front », écrivait Axe à l’époque.

Les véhicules étaient utilisés pour transporter l’infanterie vers la ligne de front, selon Forbes, et la vidéo les montre frappés par des obus et des explosifs largués depuis des drones.

On a également vu des Russes modifier leur blindage pour tenter de les protéger des drones et des tirs antichar.

Média non pris en charge par AMP.

Appuyez pour une expérience mobile complète.

Depuis les premiers jours de la guerre, la Russie s’est dotée structures en métal brut sur leurs réservoirs pour mieux protéger les occupants des tirs antichar.

Cette tactique a évolué pour devenir ce qui a été surnommé un « char tortue », si largement recouvert de tôle que le véhicule peut à peine faire tourner son canon.

La menace omniprésente des drones sur les champs de bataille ukrainiens a poussé les troupes à expérimenter pour augmenter leurs chances de survie. Le 5 avril, les forces ukrainiennes ont déclaré avoir capturé un char russe entièrement recouvert d’équipement de brouillage électronique. Cependant, le véhicule a toujours été vu en train d’être retiré par un drone à vue à la première personne.