Un drone ukrainien cible la base aérienne russe pour la deuxième fois ce mois-ci

Kreminna se trouve dans la région orientale de Louhansk, qui est presque entièrement sous le contrôle de Moscou, et se trouve sur une importante voie d’approvisionnement pour les forces russes et sert de passerelle pour se déplacer vers d’autres positions stratégiques. Plus tôt, Haidai a rapporté que la Russie avait retiré son administration gouvernementale d’occupation de Svatove, à 51 kilomètres au nord de Kreminna.

Dans la région voisine de Donetsk, partiellement occupée par la Russie, de violents combats se poursuivent autour de la ville de Bakhmut, dont les forces russes tentent de s’emparer depuis des semaines pour consolider leur emprise sur l’est de l’Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré la semaine dernière que Bakhmut était le point le plus chaud sur la ligne de front de 1300 kilomètres de la guerre.

Les responsables ukrainiens ont maintenu l’ambiguïté sur les précédentes attaques très médiatisées, y compris les frappes de drones sur les bases militaires russes au début du mois.

Le 5 décembre, des frappes de drones sans précédent sur Engels et la base de Dyagilevo dans la région de Riazan, dans l’ouest de la Russie, ont tué au total trois militaires et en ont blessé quatre autres. En représailles, la Russie a lancé un barrage de missiles massif en Ukraine qui a frappé des maisons et des bâtiments et tué des civils.

Ailleurs sur le champ de bataille, au moins quatre civils ont été blessés dans le bombardement russe de cinq régions du sud-est de l’Ukraine au cours des dernières 24 heures, selon le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko. Dans l’ensemble, l’intensité des bombardements de dimanche soir à lundi était nettement inférieure.