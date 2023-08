Un drone ukrainien aurait détruit un bombardier supersonique phare russe

L’Ukraine a détruit un avion supersonique russe lors d’une frappe de drone, selon des informations de la BBC et des médias ukrainiens.

Les rapports étaient basés sur des images publiées sur les réseaux sociaux qui semblent montrer le bombardier à longue portée, le Tupolev Tu-22, en feu. Les images ont été analysées par la BBC, mais n’ont pas été vérifiées de manière indépendante par le Guardian.

L’avion en feu semblait être situé au sud de Saint-Pétersbourg, a rapporté la BBC, en utilisant des indices visuels et des images satellite historiques de la base aérienne.

Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi qu’un drone ukrainien avait visé un aérodrome militaire dans la région russe de Novgorod, provoquant un incendie et endommageant un avion de combat. L’Ukraine n’a pas reconnu la grève et commente rarement les attaques sur le territoire russe.

Le ministère russe a déclaré que personne n’avait été blessé dans l’attaque et que l’incendie avait été rapidement éteint. La région de Novgorod se situe au nord-ouest de Moscou, à des centaines de kilomètres de la frontière entre la Russie et l’Ukraine.

«À la suite de l’attaque terroriste sur le territoire de l’aérodrome, un incendie s’est déclaré dans le parking des avions, qui a été rapidement éliminé par les pompiers. Un avion a été endommagé », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Selon la BBCl’avion était situé sur le lieu de l’attaque et avait été largement utilisé pour lancer des missiles sur l’Ukraine pendant la guerre.

« Les images publiées sur la plate-forme de médias sociaux Telegram ont montré un grand incendie engloutissant un jet avec le cône de nez distinctif du Tu-22 », a rapporté la BBC.

La nouvelle voix de l’Ukraine signalé que des drones ukrainiens avaient endommagé cinq avions ces derniers jours.

Citant les services de renseignement ukrainiens, connus sous le nom de GUR, il a signalé que le Tu-22 M3 avait été « détruit » le 19 août et que deux autres avions avaient été endommagés. Deux jours plus tard, le 21 août, deux bombardiers à Kalouga ont été endommagés, « à la suite d’une attaque par des drones contrôlés par des saboteurs du GUR ».

En janvier de cette année, le ministère britannique de la Défense a déclaré: « Un grand missile anti-navire » AS-4 Kitchen « , lancé à partir d’un bombardier moyen russe » Tu-22M3 Backfire « , a très probablement frappé un immeuble dans la ville de Dnipro, ce qui a entraîné dans la mort d’au moins 40 personnes.

Les frappes aériennes de drones au plus profond de la Russie ont augmenté ces derniers mois. Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces de défense aérienne avaient abattu un missile lancé par l’Ukraine au-dessus de la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée à l’Ukraine en 2014 et qui a également connu une augmentation des attaques de drones et de missiles.

Au moins deux personnes ont été blessées lundi lorsque des éléments d’un drone ukrainien détruits par les défenses aériennes russes sont tombés sur une maison dans la région de Moscou, a indiqué le gouverneur régional. Les arrivées et les départs des quatre principaux aéroports de Moscou – Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo et Joukovski – ont été limités, perturbant 45 avions de passagers et deux avions cargo, a déclaré l’autorité aéronautique russe Rosaviatsia.

Le gouverneur de la région de Kalouga, au sud de Moscou, a déclaré qu’une attaque de drone y avait également été repoussée.