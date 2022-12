Un drone ukrainien abattu en Russie, selon Moscou, alors que Kyiv fléchit

Commentez cette histoire Commentaire

L’armée russe a affirmé lundi avoir abattu un drone ukrainien s’approchant de l’aérodrome d’Engles au plus profond du territoire russe – dans ce qui serait la deuxième attaque de ce type au cours du mois dernier, soulevant des questions sur les vulnérabilités des défenses aériennes russes. “Un véhicule aérien sans pilote ukrainien a été abattu à basse altitude alors qu’il s’approchait de l’aérodrome militaire d’Engels dans la région de Saratov”, et trois militaires russes ont été tués par la chute de l’épave, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Engels est situé à plus de 370 miles à l’est de la frontière avec l’Ukraine et abrite des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont été impliqués dans des attaques de missiles contre l’Ukraine.

Habituellement, ces bombardiers sont gardés en réserve pour assurer les capacités de dissuasion nucléaire de la Russie. Aucun avion n’a été endommagé lors de l’attaque de lundi, selon l’armée russe. Le Washington Post n’a pas pu vérifier de manière indépendante les affirmations de Moscou.

L’Ukraine frappe une autre base aérienne russe, montrant la vulnérabilité des défenses

Au début de ce mois, des frappes attribuées à l’Ukraine ont secoué deux installations militaires au plus profond de la Russie, dont les Engels. Les attaques, parmi les plus effrontées d’Ukraine en Russie, ont tué trois militaires russes et “légèrement endommagé” la coque de deux avions, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Bien que l’Ukraine n’ait pas publiquement reconnu les frappes antérieures, de hauts responsables gouvernementaux, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de questions sensibles, ont confirmé la responsabilité du pays dans la grève des prix des drones à Engels.

Il n’était pas clair si l’Ukraine avait utilisé un drone soviétique remodelé ou présenté une technologie nouvellement développée, et si elle avait été lancée depuis le territoire ukrainien ou à l’intérieur de la Russie avec le soutien de forces d’opérations spéciales.

La Russie et l’Ukraine mènent la première guerre de drones à grande échelle

Yuriy Ihnat, un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, dans des propos ambigus et télévisés lundi, a déclaré que la Russie devrait interpréter le dernier incident à Engle comme une conséquence de l’agression russe.

“Si les Russes pensaient que personne à l’arrière ou ailleurs ne serait affecté par la guerre, alors ils avaient tort”, a déclaré Ihnat. “Comme nous pouvons le voir, de telles choses se produisent de plus en plus souvent, et espérons que cela ne profitera qu’à l’Ukraine.”

Ihnat n’a proposé aucune évaluation des dommages potentiels.

Perte et résilience : Photos d’une année de guerre en Ukraine

Ces derniers mois ont vu une série d’attaques contre des sites russes stratégiquement importants, alors que l’Ukraine s’enhardit et devient plus systémique dans ses tentatives d’affaiblir l’armée russe.

En août, la base aérienne de Saki près de Novofedorivka, en Crimée – que Moscou a illégalement annexée en 2014 et qu’elle occupe depuis – a été secouée à plusieurs reprises par des explosions, faisant du conflit une destination de vacances populaire pour les Russes.

Le mois suivant, l’Ukraine aurait frappé la base de la 3e division de fusiliers motorisés russe près de Valuyki, près de la frontière russo-ukrainienne. Et en octobre, la Russie a déclaré que l’Ukraine avait attaqué des navires “militaires et civils” près de Sébastopol en Crimée. Selon les experts, ces attaques ont été menées comme un signe que les cibles de grande valeur de la Russie ne sont pas interdites.

Isabelle Khurshudyan à Kyiv, Ukraine, a contribué à ce rapport.