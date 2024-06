Un drone Reaper américain d’une valeur de 30 millions de dollars abattu au Yémen – troisième perte dans le conflit Houthi : rapport

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Une image semble montrer un drone Reaper MQ-9 que les rebelles Houthis du Yémen prétendent avoir abattu. Twitter

Les rebelles Houthis affirment avoir abattu un drone américain MQ-9 Reaper au Yémen, le troisième perdu en mai, a rapporté AP.

Les Houthis ciblent les navires dans le couloir de la mer Rouge pour faire pression sur Israël et l’Occident.

Les débats se poursuivent sur le coût, l’efficacité et la vulnérabilité du MQ-9 dans les espaces aériens contestés.

Un autre drone américain MQ-9 Reaper s’est écrasé au Yémen, comme le montrent les images, marquant la troisième perte lors du conflit avec les rebelles Houthis le mois dernier. » a déclaré un rapport d’Associated Press.

Les Houthis ont ciblé des navires dans le couloir de la mer Rouge avec des missiles et des drones dans le cadre d’une campagne visant à faire pression sur Israël et l’Occident à propos de la guerre à Gaza. Un groupe aéronaval de la marine américaine et des navires de guerre des pays européens ont défendu les principales voies de navigation.

Les images diffusées par les rebelles semblent montrer le drone Reaper pratiquement intact dans un désert, sans aucune marque identifiable, a indiqué l’Associated Press.

Le site Web des affaires militaires, Army Recognition, a déclaré que le GPS du Reaper aurait pu être détourné.

Yahya Saree, porte-parole des Houthis revendiqué ses combattants ont abattu le drone américain Reaper dans le nord du Yémen.

« Le drone a été abattu avec un missile sol-air de fabrication locale alors qu’il effectuait des missions hostiles dans le ciel de la province de Marib », a-t-il indiqué dans un communiqué. « Ce drone est le sixième du genre à être abattu lors de la Victoire promise et du Saint Jihad en soutien au peuple palestinien », a-t-il déclaré.

AP a déclaré qu’il s’agissait du troisième rapport faisant état de la destruction d’un coûteux drone Reaper au cours du mois dernier.

Business Insider n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante et le département américain de la Défense n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de BI.

Un porte-parole du ministère de la Défense, s’exprimant sous couvert d’anonymat auprès d’AP, a nié que l’armée américaine n’ait pas perdu de drone. L’agence de presse a également contacté la CIA au sujet de la destruction du drone Reaper, mais elle a refusé de commenter.

Débats sur le coût et l’efficacité du drone Reaper

Le MQ-9 Reaper est un véhicule aérien sans pilote développé par General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) pour être utilisé principalement par l’armée de l’air américaine. Le Royaume-Uni a également reçu le drone.

Selon le site GA-ASIle drone Reaper « a une autonomie de plus de 27 heures, des vitesses de 240 KTAS, peut fonctionner jusqu’à 50 000 pieds et a une capacité de charge utile de 3 850 livres ».

Chaque unité coûte environ 30 millions de dollars. En comparaison, la guerre en Ukraine a montré comment les forces militaires peuvent utiliser de grandes quantités de drones de faible technologie et bon marché plutôt que de s’appuyer sur quelques drones très coûteux.

De nombreux composants de drones et têtes explosives utilisés en Ukraine peuvent être achetés et assemblés pour seulement 500 dollars, selon Reuters.

Faucheur MQ-9 Photo de l’US Air Force par un membre de la 1re classe William Rio Rosado

Brandon Tseng, président de la société de drones et de logiciels Shield AI, a critiqué le drone Reaper avant la récente série d’abattages par les Houthis comme « trop cher et trop lent à se régénérer pour continuer à fonctionner à portée des missiles sol-air ».

« Le MQ-9 est un excellent avion, je l’ai utilisé. Mais pour le combat futur, son rôle doit être redéfini pour consister à diriger des équipes intelligentes d’avions attritables », a-t-il déclaré. a écrit sur LinkedIn.

Selon Selon Liam Collins, directeur fondateur du Modern War Institute de West Point et conseiller de défense en Ukraine de 2016 à 2018, le MQ-9 a été « conçu à une époque où la suprématie aérienne américaine était assumée ».

« Les États-Unis ont conçu ces plates-formes pour maximiser leur capacité à flâner tout en transportant une charge utile limitée », a-t-il écrit.

« Ils n’ont pas eu besoin d’investir dans la construction d’un avion capable d’effectuer des manœuvres d’évitement car de telles manœuvres n’étaient pas nécessaires.

« Le MQ-9 Reaper pourrait ne pas survivre dans un environnement caractérisé par des opérations de combat à grande échelle. »

Les commentaires de Collins sont venus en réponse à un communiqué de mars 2023. incident dans lequel un avion de combat russe a fait tomber un drone MQ-9 Reaper au-dessus de la mer Noire après avoir initialement endommagé son hélice.

En 2021, l’Armée de l’Air cherché à réduire les achats du drone dans le budget 2022.