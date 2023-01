Un drone nord-coréen est entré dans une zone d’exclusion aérienne près du bureau présidentiel sud-coréen

L’armée sud-coréenne n’a pas la capacité suffisante pour détecter et intercepter les drones de surveillance de moins de 10 pieds, bien que des drones de combat plus gros et plus menaçants puissent être engagés plus facilement, a déclaré le lieutenant-général Kang Shin-chul, directeur en chef des opérations à le JCS, a déclaré lors d’un briefing télévisé la semaine dernière.