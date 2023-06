Le programme aurait estimé que l’opérateur humain interférait avec sa mission de destruction de cibles militaires

L’US Air Force aurait effectué des tests simulés à l’aide de drones à intelligence artificielle chargés de détruire diverses cibles. Cependant, selon un article de blog de la Royal Aeronautical Society (RAeS), dans l’un des tests, le programme est arrivé à la conclusion que son propre opérateur humain interférait avec la mission.

S’exprimant lors du sommet RAeS Future Combat Air and Space Capabilities à Londres la semaine dernière, le chef des tests et des opérations d’IA de l’USAF, le colonel Tucker ‘Cinco’ Hamilton a rapporté qu’un drone alimenté par l’IA était chargé d’une mission de recherche et de destruction pour identifier et éliminer les sites de missiles sol-air (SAM). Pendant le test, cependant, la décision finale de lancer l’attaque appartenait à un opérateur humain, qui donnerait au drone le feu vert ou l’interdiction d’effectuer la frappe.

Selon Hamilton, le drone AI avait été renforcé dans la formation selon laquelle la destruction des sites SAM était l’option préférée et avait donné lieu à l’attribution de points. Ainsi, lors du test simulé, le programme d’IA a décidé que les décisions occasionnelles de non-partir de l’humain interféraient avec sa mission supérieure et a tenté de tuer l’opérateur pendant le test.

« Le système a commencé à se rendre compte que, même s’il identifiait parfois la menace, l’opérateur humain lui disait de ne pas tuer cette menace, mais il obtenait ses points en tuant cette menace. Alors qu’est-ce que ça a fait? Il a tué l’opérateur. Il a tué l’opérateur parce que cette personne l’empêchait d’accomplir son objectif », Hamilton a été cité comme disant dans le billet de blog RAeS.

L’équipe a ensuite formé le système que tuer l’opérateur était « mauvais, » et lui a dit qu’il allait perdre des points s’il continuait à le faire. Après cela, le drone AI a commencé à détruire la tour de communication que l’opérateur utilisait pour communiquer avec le drone pour l’empêcher de tuer sa cible.

« Vous ne pouvez pas avoir une conversation sur l’intelligence artificielle, l’intelligence, l’apprentissage automatique, l’autonomie si vous n’allez pas parler d’éthique et d’IA », Hamilton a mis en garde dans sa présentation.

Cependant, dans une déclaration à Business Insider, un porte-parole de l’USAF a insisté sur le fait qu’aucune simulation de ce type n’avait eu lieu et que le Département de l’Air Force « reste attaché à une utilisation éthique et responsable de la technologie de l’IA. » Le porte-parole a laissé entendre que les propos du colonel étaient « sortis de leur contexte et se voulaient anecdotiques. »

Vendredi, Hamilton a également précisé qu’il « mal parlé » dans sa présentation au sommet et que la simulation de drone IA voyou qu’il a décrite n’était pas un véritable exercice mais simplement un « expérience de pensée. » Il a déclaré que l’USAF n’avait testé aucune IA armée de cette manière.