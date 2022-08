Un drone frappe la flotte russe de la mer Noire en Crimée occupée par l’Ukraine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le quartier général de la marine russe pour sa flotte de la mer Noire en Crimée occupée par l’Ukraine a été touché par un drone samedi, a déclaré un responsable russe.

Le gouverneur installé à Moscou de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, s’est adressé à Telegram pour confirmer le coup et a déclaré qu’un drone s’était écrasé sur le toit du bâtiment.

Aucune victime n’a été signalée.

Razvozhayev a d’abord déclaré que le drone “avait volé dans le toit” du bâtiment et a noté que les forces russes n’avaient pas été en mesure d’arrêter la frappe.

Une trentaine de minutes plus tard, il a modifié ses commentaires sur la plate-forme de médias sociaux et a déclaré que le drone avait été abattu “juste au-dessus du quartier général de la flotte. Il est tombé sur le toit et a pris feu”.

On ne sait toujours pas si le drone a été abattu ou non, mais une vidéo publiée en ligne montrait de la fumée noire s’élevant au-dessus du bâtiment.

Un responsable russe en Crimée, Oleg Kryuchkov, s’est également adressé à Telegram pour exhorter les civils de Crimée à “rester calmes” alors que “les attaques de petits drones se poursuivent” autour de la Crimée.

“Le but n’est pas militaire mais psychologique”, a-t-il ajouté. “Les explosifs sont minimes et incapables d’infliger des dommages importants.”

La puissance navale russe en Crimée a connu plusieurs revers ces derniers mois et des responsables occidentaux ont estimé cette semaine que la moitié des avions de combat navals de la flotte étaient hors service, selon un rapport de Reuters.

De multiples explosions à l’aérodrome de Novofedorivka – à environ 60 miles au nord de Sébastopol sur la côte ouest de la Crimée – ont été signalées au début du mois.

Au moins neuf avions de guerre ont été anéantis dans les explosions que la Russie a tenté de minimiser en affirmant que les munitions avaient accidentellement explosé sur l’aérodrome.

Mais les images de l’incident pourraient suggérer qu’il s’agissait d’une frappe de missile.

Le responsable occidental, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à Reuters que l’Ukraine voyait des “effets cinétiques” derrière les lignes russes, ce qui a “un effet psychologique important sur les dirigeants russes”.

Le ministère britannique de la Défense a estimé samedi que ni l’Ukraine ni la Russie n’avaient fait de grands progrès cette semaine et les responsables ne pensent pas qu’il y aura des gains majeurs dans les semaines à venir.

“Les forces russes ne sont, pour l’instant, probablement prêtes qu’à entreprendre des assauts locaux limités, impliquant rarement plus d’une compagnie de troupes”, a déclaré le ministère dans son point de presse quotidien. “Cependant, au cours des prochains mois, l’initiative ira à la partie qui parvient à générer une force crédible et engagée pour des opérations offensives.”