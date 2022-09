Internet est amusé par une vidéo dramatique d’un drone touché par une explosion de lave volcanique. Le 29 août, un utilisateur d’Instagram a publié la vidéo, qui a depuis reçu plus d’un million de vues et près de 8 500 likes.

L’utilisateur a légendé le post, “C’est un drone résistant à la lave maintenant.” Les images montrent couche après couche de lave remontant à la surface depuis la Terre et sortant de la bouche du volcan. La vidéo est phénoménale, et c’est probablement la plus proche qu’un drone soit venu d’un volcan actif. Si le drone s’était rapproché, il aurait été englouti par une vague de lave.

Afin de filmer la lave bouillonnante, l’utilisateur a fait voler son drone autour de la fissure volcanique. Il s’aventura trop près des éruptions erratiques. L’appareil a même volé directement à travers un jet de lave chaude à un moment donné par lui. C’est à ce moment-là que le drone a été touché par le magma, mais d’une manière ou d’une autre, il a survécu pour nous montrer ces visuels incroyables.

La vidéo commence par le texte “POV : le drone est touché par la lave” et un bref extrait du drone qui décolle avant de passer aux images du drone du volcan. Les internautes ont été bluffés par la vidéo. “Woahh tellement impressionnant”, a écrit un utilisateur. “Ce doit être l’une des vidéos les plus cool que j’ai jamais vues de ma vie”, a déclaré un autre. Une troisième personne a dit : « À couper le souffle », et une quatrième a clairement dit : « Époustouflant ». L’utilisateur a été invité à afficher l’état du drone après que d’autres utilisateurs ont exprimé leur intérêt pour ce qui lui était arrivé.

Une autre vidéo de lave bouillonnant et éclatant à l’intérieur d’un volcan plus tôt cette année est devenue virale en ligne. Après que le volcan Fagradalsfjall en Islande a commencé à éclater en mars 2021 avec une série d’explosions dramatiques, la vidéo a d’abord été enregistrée par un drone.

