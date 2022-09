Un drone de surf océanique renvoie une vidéo étrange de l’intérieur de l’ouragan Fiona

Il est tentant d’attribuer des caractéristiques humaines de bravoure et d’intrépidité au Saildrone Explorer SD 1078, un wave-rider sans équipage qui a plongé au cœur de l’ouragan dévastateur Fiona dans l’océan Atlantique cette semaine. Le SD 1078 a renvoyé jeudi des images renversantes de vagues massives et agitées.

Société autonome de véhicules océaniques Saildrone partagé deux versions de la vidéo capturée alors que le drone combattait des vagues de 50 pieds (15 mètres) et des vents supérieurs à 100 mph (160 km/h). Fiona s’est transformée en tempête de catégorie 4 cette semaine, ce qui signifie qu’elle générait des vents soutenus de plus de 130 mph (209 km / h).

Dans le deuxième vidéo, un côté de l’écran montre un aperçu du mouvement de l’ouragan de haut en bas, avec l’emplacement du drone marqué près de l’œil. L’autre côté montre les images de soulèvement de la caméra du drone.

Saildrone travaille avec la National Oceanic and Atmospheric Administration pour surveiller et étudier les tempêtes violentes d’une nouvelle manière. C’est la norme d’envoyer des équipages d’avion courageux dans les ouragans, mais Les Saildrones peuvent avoir une perspective différente en surfant au niveau de la mer.

“Les données que les véhicules Saildrone recueillent aideront la communauté scientifique à mieux comprendre l’intensification rapide, donnant aux habitants de nos communautés côtières plus de temps pour se préparer”, a déclaré le fondateur de Saildrone, Richard Jenkins dans un communiqué jeudi.

Saildrone exploite sept drones dans l’Atlantique et le golfe du Mexique cette saison. L’année dernière, un Saildrone a livré les premières images recueillies par un véhicule de surface sans équipage (USV) à l’intérieur d’un ouragan majeur de l’Atlantique lorsqu’il a renvoyé vidéo de l’ouragan Sam.

Fiona a déjà frappé Porto Rico et la République dominicaine, provoquant des inondations extrêmes et des coupures de courant. Jeudi, le National Hurricane Center a mis en garde contre les impacts sur les Bermudes. La tempête pourrait atteindre le Canada atlantique d’ici vendredi.

La recherche a établi un lien entre la crise climatique d’origine humaine et ouragans plus extrêmes et destructeurs. Les scientifiques ont besoin de toutes les données qu’ils peuvent obtenir sur la formation, l’intensification et le mouvement des ouragans alors qu’ils cherchent à protéger la vie humaine.