Un drone de la CIA assassine une cible majeure – rapports

Une « opération antiterroriste » en Afghanistan aurait visé le chef d’Al-Qaïda Zawahiri

Le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, aurait été tué ce week-end lors d’une frappe de drone américain en Afghanistan, ont rapporté plusieurs médias citant des personnes proches du dossier. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il ferait une annonce lundi soir depuis la Maison Blanche, alors même qu’il est en quarantaine avec Covid-19.

« Au cours du week-end, les États-Unis ont mené une opération antiterroriste contre une cible importante d’Al-Qaïda en Afghanistan. L’opération a été un succès et il n’y a pas eu de victimes civiles. a déclaré un haut responsable de l’administration aux journalistes lors d’un briefing de fond.

Bien que le nom de Zawahiri n’ait pas été officiellement mentionné, AP l’a rapporté peu de temps après, suivi de Reuters et du Washington Post.

Selon des responsables américains, la CIA a effectué dimanche une frappe de drones dans la capitale afghane Kaboul. Le gouvernement taliban a confirmé que la frappe avait bien eu lieu, le porte-parole Zabihullah Mujahid la condamnant comme une violation des “principes internationaux”, selon Reuters.

Zawahiri, 72 ans, d’origine égyptienne, était considéré comme l’adjoint d’Oussama Ben Laden et figure parmi les 22 terroristes les plus recherchés par le FBI depuis octobre 2001, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Il est devenu le chef d’Al-Qaïda après l’annonce par les États-Unis de la mort de Ben Laden en mai 2011. Le Département d’État avait offert une prime pouvant aller jusqu’à 25 millions de dollars pour obtenir des informations sur les allées et venues de Zawahiri.