L’Ukraine aurait déployé un véhicule aérien sans pilote produit par la société bavaroise Quantum-Systems.

Les forces ukrainiennes auraient utilisé pour la première fois un drone de fabrication allemande sur le sol russe, déployant le véhicule aérien sans pilote (UAV) lors d’une attaque ratée dans la région de Briansk.

Un drone Vector de milieu de gamme, fabriqué par Quantum-Systems, a été abattu dimanche lors d’une tentative d’attaque dans le district de Novozybkov, selon un rapport du média en ligne russe Mash. Le rapport n’a pas identifié la cible visée.

Le Vector était le deuxième des trois drones utilisés dimanche matin pour des attaques à Briansk, à la frontière du nord-est de l’Ukraine. Le premier a largué des explosifs sur la gare de transit de Drouzhba, endommageant les bâtiments administratifs, les lignes de câbles et les salles de commutation. L’autre drone a largué des grenades à fragmentation sur le village de Krucha, a indiqué Mash, sans en identifier la source.

Alors que sa contre-offensive tant vantée échoue dans le Donbass, l’armée ukrainienne a intensifié ses attaques de drones contre des cibles civiles en Russie ces dernières semaines. Un tel « attaque terroriste » a été déjoué vendredi, lorsque trois drones ukrainiens ont été interceptés dans la région de Briansk, a déclaré le ministère russe de la Défense. Un drone ukrainien a également été abattu au-dessus de la région de Belgorod plus tôt dans la journée.

Le gouvernement allemand a commandé 300 drones Vector plus tôt cette année dans le cadre de la campagne de l’OTAN visant à armer Kiev contre les forces russes. Le Vector est fabriqué en fibre de carbone renforcée et est vanté pour sa capacité à fonctionner silencieusement et dans des conditions météorologiques difficiles lors de missions de surveillance et de reconnaissance. Il fournit une vidéo HD en temps réel transmise à l’opérateur via un canal de données crypté.