Dans ce qui pourrait être un changement révolutionnaire pour les techniques d’agriculture côtière, les scientifiques travaillent sur un drone qui peut être utilisé pour arracher les noix de coco des arbres. Conceptualisé par des experts de l’ICAR-Central Coastal Agricultural Research Institute et de l’Université de Goa, « Fly-Cocobot » vise à simplifier le processus de cueillette de la noix de coco en le rendant sans risque. Selon un rapport dans le Temps de l’Inde, le drone-dispositif vole au sommet d’un arbre et s’attache au tronc avec son « bras de saisie ». Son bras de coupe s’ouvre ensuite pour couper le bouquet de noix de coco souhaité qui peut être marqué à l’aide d’un dispositif de télécommande qui abrite également un écran diffusant en direct le mouvement du drone.

Parlant de ce « cocobot », Rajendra Gad, professeur à l’Université de Goa, a déclaré que l’appareil permettra aux agriculteurs de cueillir des noix de coco à une distance de sécurité sans avoir à mettre des vies humaines en danger en grimpant à l’arbre. La machine aura une efficacité opérationnelle de 12 à 15 palmiers par heure.

Alors que la plupart des appareils avec et sans équipage qui sont actuellement utilisés pour la récolte de noix de coco ne sont pas conçus pour faire face au système de double culture, ce « cocobot volant » n’a pas de tels problèmes. Il est adapté pour être utilisé dans les plantations de cultures mixtes de noix de coco et de poivre noir, conduisant ainsi à des revenus plus élevés pour les agriculteurs qui évitent généralement d’adapter la double culture en raison de problèmes opérationnels.

Le prototype de « cocobot » qui a été conçu comme un dispositif de cueillette de noix de coco peut également être utilisé pour récolter d’autres palmiers comme l’arec coupé, le palmier palmyre, le palmier à huile et le palmier dattier. De plus, il peut être modifié pour être utilisé pour d’autres opérations agricoles comme la pulvérisation et l’élagage.

L’ICAR-CCRI et l’Université de Goa vont bientôt déposer une demande conjointe de brevet de l’idée de cette machine pour protéger leur propriété intellectuelle.

Le « cocobot volant » a récemment remporté le premier prix au Kritagya Agtech Hackathon qui a été lancé par le projet national d’enseignement supérieur agricole de l’ICAR en 2020 pour promouvoir le mécanisme agricole. L’appareil a triomphé des 784 équipes qui s’étaient inscrites au Hackathon.

