Un drone capture une superbe vidéo aérienne en accéléré d’un troupeau de moutons au fil des saisons

Il n’y a presque personne qui n’est pas hypnotisé par les photos et les vidéos capturées par les drones offrant une vue plongeante, quelque chose que nous ne pouvons généralement pas expérimenter de nos propres yeux, piégés dans notre corps physique. Avec le dépassement de la manipulation du temps par rapport à la photographie aérienne, vous pourriez finir par obtenir quelque chose qui vous couperait le souffle. Un exemple en est une superbe vidéo publiée par le photographe Lior Patel sur Instagram le 26 juin.

La vidéo partagée par Patel est un clip time-lapse combinant plusieurs séquences prises à partir d’un drone. Dans la vidéo, on peut voir un troupeau de moutons se déplaçant autour des pâturages, descendant une route, traversant une route et retournant vers leur abri et leur espace d’alimentation. Le mouvement fixe fait apparaître le troupeau comme une seule entité en mouvement, une belle expérience visuelle comme si les vagues de l’eau se déplaçaient sur la plage d’un océan ou que des touffes de sable volaient au vent dans un désert. Parfois, le troupeau ressemble à une découpe d’une rivière qui coule qui prend toute son eau partout où elle va.

Selon Patel, le troupeau contenait de 1000 à 1700 moutons.

« Au cours des sept derniers mois, j’ai suivi un grand troupeau de moutons, du pâturage d’hiver au mouvement et à l’arrivée au pâturage d’été », a écrit Patel en partageant la vidéo. La vidéo a été prise en Israël où Patel est basé.

Abasourdis par la vidéo à couper le souffle, de nombreuses personnes ont fait l’éloge de Patel dans la section des commentaires. Un utilisateur d’Instagram a trouvé la vidéo fascinante tandis qu’un autre utilisateur a écrit : « C’est la chose la plus folle et la plus incroyable que j’aie jamais vue. » La vidéo a été vue plus de 25 000 fois.

Spécialisé dans la photographie par drone, Patel continue de partager des photos aériennes de vidéos d’un large éventail de paysages tels que des cascades, des plages, des villes, des fermes et des décharges. Mercredi, il a partagé une vue aérienne d’une décharge active où des milliers de cerfs-volants planent.

En regardant ces images et vidéos, ne pensez-vous pas que les clichés de drones sont tout simplement géniaux ?

