Un drone capture un feu d’artifice lors des célébrations annuelles du jour de la victoire en Russie

Une vidéo de feux d’artifice éblouissants tirés par un drone le jour de la victoire annuelle de la Russie a fait sensation sur Internet. L’exposition spectaculaire a été capturée par le vidéaste Maxim Dragunov de la forteresse Pierre et Paul en Russie le 9 mai.

Le drone qui a capturé la vidéo de près du feu d’artifice était attaché à un petit avion militaire modélisé de l’ère soviétique qui volait au cœur de l’action et tirait la frénésie fascinante des feux d’artifice.

Le clip téléchargé sur Instagram par Maxim commence lorsque l’avion attaché au drone se dirige vers le feu d’artifice éblouissant. Alors que l’avion manœuvrait au milieu du spectacle scintillant, il a photographié une vue à couper le souffle des couleurs tourbillonnantes et des illuminations scintillantes.

Partageant la vidéo, Maxim a souhaité le Jour de la Victoire à ses concitoyens et le décrit: «De l’idée à la mise en œuvre dans quelques jours».

Il a remercié Vitaly MGhost pour avoir préparé l’avion modèle à temps.

Le spectacle spectaculaire faisait partie de la grande célébration organisée à Saint-Pétersbourg pour marquer le 76e anniversaire du jour de la victoire de la Russie. Le jour également appelé la Grande Guerre patriotique – la Seconde Guerre mondiale est très important pour la Russie car elle a gagné l’Allemagne nazie et cela a conduit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La nation rend hommage à tous les soldats qui ont perdu la vie pendant la guerre ce jour-là.

Avant le Jour de la Victoire, le pays a présenté le spectacle spectaculaire de la technologie lorsque des milliers de drones ont illuminé le ciel au-dessus du monument de la guerre mondiale dans la ville de Rzhev. Alors que les drones volaient en formant un motif dans le ciel, leurs ombres ont révélé les images liées à la Seconde Guerre mondiale.

Le grand défilé qui a été organisé sur la Place Rouge de Moscou a présenté plus de 12000 soldats et plus de 190 pièces de matériel militaire, y compris des lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux, et un survol de près de 80 avions militaires sous un ciel nuageux.

