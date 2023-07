Un drone américain tue le chef du groupe État islamique en Syrie, selon le ministère de la Défense

WASHINGTON (AP) – Une frappe de drones américains a tué un chef de groupe État islamique en Syrie quelques heures après que les mêmes drones MQ-9 Reaper ont été harcelés par des avions militaires russes au-dessus de la partie ouest du pays, selon le ministère de la Défense.

Trois moissonneurs volaient au-dessus de la tête à la recherche du militant vendredi, a déclaré un responsable américain de la défense, lorsqu’ils ont été harcelés pendant environ deux heures par des avions russes. Peu de temps après, les drones ont frappé et tué Usamah al-Muhajir, qui conduisait une moto dans la région d’Alep, a déclaré le responsable, qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question et a parlé sous couvert d’anonymat pour décrire les détails de l’opération militaire. .

Le responsable a déclaré qu’al-Muhajir se trouvait dans le nord-ouest de la Syrie au moment de la frappe, mais qu’il opérait généralement dans l’est.

On ne savait pas immédiatement comment l’armée américaine avait confirmé que la personne tuée était al-Muhajir ; aucun autre détail n’a été fourni.

Dans un communiqué publié dimanche, le Commandement central américain a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que des civils aient été tués dans la frappe. L’armée évaluait les informations selon lesquelles un civil aurait été blessé.

Vendredi était le troisième jour consécutif où des responsables américains se sont plaints que des avions de chasse russes dans la région avaient effectué des vols dangereux et harcelants autour de drones américains.

Le lieutenant-général Alex Grynkewich, chef du Commandement central de l’US Air Forces, a déclaré dans un communiqué que lors de la rencontre de vendredi, les avions russes « ont effectué 18 passes rapprochées non professionnelles qui ont amené les MQ-9 à réagir pour éviter des situations dangereuses ».

La première friction s’est produite mercredi matin lorsque des avions militaires russes « ont adopté un comportement dangereux et non professionnel » alors que trois drones américains MQ-9 menaient une mission contre l’EI, a déclaré l’armée américaine. Jeudi, l’armée américaine a déclaré que des avions de chasse russes volaient « de manière incroyablement dangereuse et non professionnelle » contre des avions français et américains au-dessus de la Syrie.

Le colonel Michael Andrews, porte-parole du Commandement central des forces aériennes, a déclaré que l’incident de jeudi avait duré près d’une heure et comprenait des survols rapprochés, par un SU-34 et un SU-35 et qu’ils avaient déployé des fusées éclairantes directement dans le MQ-9.

Des responsables américains ont déclaré que les drones n’étaient pas armés lors des vols précédents, mais qu’ils transportaient des armes vendredi, alors qu’ils chassaient al-Muhajir.

« Nous avons clairement indiqué que nous restons attachés à la défaite de l’Etat islamique dans toute la région », a déclaré le général Erik Kurilla, commandant du Commandement central américain, dans le communiqué.

Le contre-amiral Oleg Gurinov, chef du Centre russe de réconciliation pour la Syrie, a déclaré la semaine dernière que les militaires russes et syriens avaient commencé un entraînement conjoint de six jours qui se termine lundi.

Gurinov a ajouté dans des commentaires diffusés par les médias d’État syriens que Moscou était préoccupé par les vols de drones de la coalition dirigée par les États-Unis dans le nord de la Syrie, les qualifiant de « violations systématiques des protocoles » conçus pour éviter les affrontements entre les deux armées.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press