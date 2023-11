Un drone américain Reaper abattu près du Yémen par les rebelles Houthis soutenus par l’Iran, selon un responsable

CNN

—



Un drone militaire américain sans pilote a été abattu au large des côtes du Yémen par les forces houthistes, a déclaré un responsable de la défense à CNN.

Le responsable a déclaré que le drone MQ-9 Reaper opérait dans l’espace aérien international et au-dessus des eaux internationales lorsqu’il a été abattu. Le Commandement central américain enquête sur l’incident, a indiqué le responsable.

La fusillade, dont les militants Houthis soutenus par l’Iran ont revendiqué la responsabilité plus tôt mercredi, survient plusieurs semaines après qu’un navire de guerre de la marine américaine, l’USS Carney, intercepté plusieurs missiles et drones tirés par les Houthis alors qu’ils se dirigeaient vers le nord le long de la mer Rouge. Le navire a abattu quatre missiles de croisière et 15 drones sur une période de neuf heures, a rapporté CNN précédemment, et leur trajectoire ne laissait aucun doute sur le fait que les projectiles se dirigeaient vers Israël.

Des groupes mandataires iraniens ont intensifié leurs attaques contre les forces et les actifs américains au Moyen-Orient ces dernières semaines, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël. Les bases américaines et de la coalition en Irak et en Syrie ont été attaquées au moins 40 fois depuis le 17 octobre, laissant plusieurs militaires américains avec des traumatismes crâniens et d’autres blessures, toutes mineures, ont indiqué des responsables.

Un haut responsable de la défense a qualifié l’Iran de « centre de gravité » des attaques contre les forces américaines dans la région, affirmant que « les empreintes iraniennes sont partout ».

Les États-Unis ont riposté contre ces groupes le 26 octobre, en lançant des frappes aériennes en Syrie ciblant les infrastructures utilisées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique et ses mandataires. Les frappes, menées par un avion de combat F-15 et deux avions de combat F-16 utilisant des munitions à guidage de précision, ont visé une installation de stockage d’armes et de munitions à Abou Kamal, près de la frontière entre la Syrie et l’Irak.

CNN a signalé que l’Iran cherche à capitaliser sur la réaction négative suscitée par le soutien américain à Israël, et même si Téhéran ne dirige pas explicitement les attaques de ces groupes, il semble les encourager.

Suite aux frappes de représailles du mois dernier en Syrie, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a lancé un avertissement sévère à Téhéran.

« L’Iran veut cacher sa main et nier son rôle dans ces attaques contre nos forces. Nous ne les laisserons pas », a déclaré Austin dans un communiqué promettant de nouvelles frappes si les attaques des mandataires de l’Iran se poursuivaient.