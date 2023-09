Un dresseur de chiens sur YouTube critiqué pour ses méthodes de dressage « nocives » avant sa comparution à Toronto

Certains dresseurs de chiens tirent la sonnette d’alarme au sujet d’un dresseur de chiens populaire sur les réseaux sociaux avant sa visite à Toronto ce week-end.

Augusto Deoliveira, connu en ligne sous le nom de Dog Daddy, est basé aux États-Unis et se présente comme un entraîneur de « chiens réactifs, agressifs et nerveux ». Sa chaîne YouTube a attiré 2,48 millions d’abonnés.

Deoliveira, qui doit offrir des cours à Toronto les 2 et 3 septembre, utilise ce que de nombreux membres de la communauté des dresseurs de chiens, dont Andre Yeu, appellent le « conditionnement aversif » pour mettre fin au comportement indésirable d’un chien.

Le conditionnement aversif peut inclure l’utilisation de la force physique contre un chien ou l’utilisation de colliers à dents, à chocs ou étrangleurs. Dans des vidéos sur sa chaîne YouTube, on peut voir Deoliveira utiliser des laisses pour suspendre les chiens par le cou, ce qui, selon les critiques, couperait probablement leur source d’oxygène.

Dans un Vidéo Youtube plus tôt cette année, répondant à certaines de ces critiques, Deoliveira a souligné le comportement des chiens avec lesquels il a travaillé comme preuve de son succès.

« Vous pouvez voir dans beaucoup de mes vidéos que la majorité des chiens ont été dressés en utilisant de mauvaises méthodes, de mauvaises techniques, qui aideront réellement à maîtriser un chien », a-t-il déclaré dans une vidéo datée du 2 mars.

Yeu, le fondateur de When Hounds Fly, une école de dressage de chiens à Toronto, a déclaré à CBC Toronto que les méthodes de dressage de Deoliveira sont « nocives ». Et il n’est pas seul. Une pétition en ligne visant à empêcher Deoliveira d’offrir des cours à Toronto compte à ce jour près de 2 000 signatures.

« Je suis vraiment inquiet quand je vois ce genre d’entraînement », a déclaré Yeu. « Cela produit une réponse très provocatrice… Cela ne les aide pas réellement et, dans certains cas, peut rendre les chiens plus agressifs et plus dangereux. »

CBC Toronto a contacté Deoliveira pour demander une entrevue, mais n’a pas reçu de réponse.

André Yeu, fondateur de l’école de dressage de chiens When Hounds Fly, est photographié ici avec son chien Mikey. Yeu dit que l’entraînement par renforcement positif est plus efficace et meilleur pour les chiens que le conditionnement aversif. (Grant Linton/CBC)

Yeu préconise plutôt une formation par renforcement positif.

Beverly McKee, responsable de la formation et du soutien aux parents d’animaux de compagnie à la Toronto Humane Society (THS), affirme que la formation basée sur les punitions ne devrait pas être complètement interdite. Mais en général, le renforcement positif est la méthode que la plupart des formateurs certifiés, y compris ceux qui travaillent au THS, choisiraient en premier, a déclaré McKee.

« Si vous avez un chien qui traverse la route devant un tramway pour chasser un chat, bien sûr, vous allez attraper cette laisse et lui donner un bon coup sec », a-t-elle déclaré. « Techniquement, c’est une punition, cela met fin au comportement. »

« La formation par renforcement positif est fondée sur des preuves. Elle fonctionne », a-t-elle déclaré. « En fait, nous enseignons au chien ce que nous voulons qu’il fasse au lieu d’un autre comportement. Le chien en tire une expérience vraiment formidable. Il devient très docile, très joyeux. Il devient notre partenaire volontaire. »

Le conditionnement aversif n’est pas intrinsèquement illégal en Ontario

La Loi sur les services provinciaux de protection des animaux interdit les comportements abusifs contre les animaux en Ontario, mais l’avocate spécialisée en protection des animaux, Jennifer Friedman, affirme que la loi est sujette à interprétation.

« Il existe une disposition générale sur la détresse, et on pourrait affirmer que cela crée une situation de détresse, la façon dont les dresseurs interagissent ou manipulent les chiens », a-t-elle déclaré.

Friedman a déclaré que le plus gros problème est que l’industrie du dressage de chiens n’est actuellement pas réglementée dans la province.

« C’est une industrie pratiquement dépourvue de toute sorte de réglementation », a-t-elle déclaré. « Et quand on parle de formateurs, cela concerne les méthodes de formation qu’ils utilisent ainsi que l’étendue de leur expertise. »

Dans un courriel adressé à CBC Toronto, le ministère du Solliciteur général a déclaré que les services de protection des animaux examineraient et répondraient à toutes les plaintes qu’ils recevraient, y compris celles concernant Deoliveira..

Dans un Publication YouTube il y a deux mois, Deoliveira a déclaré qu’il n’avait jamais été arrêté ni inculpé d’aucun crime. CBC Toronto n’a pas été en mesure de vérifier ses affirmations de manière indépendante.

Beverley McKee est responsable de la formation et du soutien aux parents d’animaux de compagnie à la Toronto Humane Society. Elle dit que tous les formateurs de la Human Society sont certifiés et utilisent une formation par renforcement positif. (Grant Linton/CBC)

Le ministère n’a pas répondu aux questions quant à savoir si ses méthodes pouvaient être considérées comme de la maltraitance animale ou si la province cherchait à réglementer l’industrie.

En attendant, les dresseurs de chiens locaux comme Melanie Chin disent vouloir que les propriétaires de chiens sachent qu’il existe des alternatives disponibles, même pour les chiens les plus agressifs.

« Envisagez de contacter un dresseur de chiens professionnel certifié », a-t-elle déclaré à CBC Toronto. « Chacun d’entre nous doit accepter d’utiliser les techniques de dressage les moins invasives et les moins aversives. Nous devons tous signer un code d’éthique. »

Deoliviera ne fait pas de publicité sur la certification sur son site Web ou sur ses profils de réseaux sociaux.

Lorsqu’il s’agit de vidéos de dressage de chiens en ligne, les dresseurs souhaitent que les propriétaires soient critiques quant à ce qu’ils voient.

« Les vrais dresseurs de chiens professionnels n’utilisent plus de telles techniques », a déclaré Yeu.

« Ce n’est pas aussi tape-à-l’oeil que ce que l’on voit sur les réseaux sociaux, mais je veux juste m’assurer que tout le monde le sache, ce n’est pas parce que c’est excitant que c’est juste. »