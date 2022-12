Un dresseur de chiens en deuil exhorte les propriétaires à jeter la décoration de Noël après la mort de ses cabots à quelques heures d’intervalle

Un dresseur de chiens DÉVASTÉ appelle les propriétaires à jeter une décoration de Noël emblématique après avoir tué ses deux cabots.

La femme en deuil est toujours en train d’accepter la mort de ses chiens, qui sont morts à quelques heures d’intervalle après avoir lapé un liquide toxique d’une boule à neige.

Milo n’avait que 17 semaines avant que le chiot ne rencontre son destin Crédit : Kennedy News

Lexie était un chien de sauvetage et est malheureusement décédée quelques heures avant Milo Crédit : Kennedy News

La boule à neige qui s’est cassée avait une photo de famille à l’intérieur qui était entourée de liquide antigel Crédit : Kennedy News

Les deux chiens de Caroline Osbourn, Milo, un Labrador de 17 semaines, et Lexi, un chien de sauvetage de sept ans, seraient morts lundi après avoir bu de l’antigel.

La femme de 46 ans a affirmé avoir entendu un bruit venant de sa cuisine et lorsqu’elle s’est précipitée dans la pièce, ses chiens léchaient le liquide d’une boule à neige.

Alors qu’elle nettoyait les dégâts, elle remarqua que le liquide clair était à la fois huileux et collant.

Une recherche rapide en ligne a révélé que les bibelots sphériques contiennent souvent de l’antigel.

Elle ne savait pas que ce seraient les dernières gorgées de liquide que ses chiens prendraient.

Caroline a déclaré: “Je ne peux tout simplement pas y croire, je ne peux vraiment pas, tout s’est passé si vite.”

“J’ai dû appeler une ligne d’assistance toxicologique et ils ont dit que je devais les amener immédiatement chez le vétérinaire.

“Nous pensions honnêtement que c’était par précaution parce que nous avions agi si vite – les chiens ont été gardés toute la nuit et surveillés.

“Mais le lendemain matin, j’ai reçu un appel vers 11h pour me dire que Lexi s’était écrasé deux fois et que je voulais lui dire au revoir.

“Je suis monté dans la voiture, puis j’ai reçu un autre appel téléphonique disant que Lexi était décédé et que Milo s’accrochait là-dedans, mais il avait également commencé à descendre.”

Milo est mort six heures plus tard.

Selon le groupe de protection des chiens The Kennel Club, l’antigel est extrêmement toxique pour les chiens et peut causer des dommages au cerveau, aux poumons et aux reins.

Le groupe a déclaré que le liquide peut avoir un goût sucré, ce qui le rend “irrésistible”.

Maintenant, Caroline exhorte tous les propriétaires de chiens à jeter leurs boules à neige pour éviter que leurs propres animaux ne subissent un sort déchirant similaire.

Caroline a dit: “Je n’avais aucune idée [snow globes] contenaient de l’antigel.”

“Cette boule à neige avait 15 ans et rien ne s’était jamais passé avec elle auparavant.

“Je ne l’aurais pas eu à la maison. Nous avons aussi une autre boule à neige, mais je l’ai jetée maintenant et j’exhorte les autres à faire de même.”

“S’il vous plaît, si vous avez des boules à neige, soyez prudent avec elles, je ne souhaiterais pas cela à mon pire ennemi.”

Suite à la mort de ses chiens, Caroline s’est rendue sur Facebook en publiant un avertissement concernant l’antigel et les conséquences tragiques qu’il peut avoir.

Les utilisateurs de Facebook ont ​​été réceptifs à son message et ont posté leurs condoléances.

“Oh Caroline, je suis vraiment désolé de lire ceci, je n’avais pas réalisé que les boules à neige étaient remplies d’antigel – vraiment désolé pour votre perte”, a déclaré un abonné.

“Absolument déchirant pour vous tous, j’envoie tant d’amour et de force”, a déclaré un autre.

Un ami a déclaré: “Je suis vraiment désolé pour votre perte, mais merci d’avoir sensibilisé et sauvé quelqu’un d’autre de l’horrible douleur dans laquelle vous vous trouvez.

“Lexi et Milo resteront dans les mémoires.”

