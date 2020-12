JERUSALEM – Une nouvelle série télévisée israélienne basée sur des événements réels de la guerre de 1973, lorsque le pays a été pris au dépourvu le jour le plus sacré du calendrier juif et craignait une destruction totale, a suscité une intense prise de conscience publique de l’ampleur du traumatisme de la guerre et du traitement des survivants. La série à fort impact a ouvert une blessure nationale collective et a conduit à une vague d’émotion cathartique. Il a également exposé une jeune génération aux sacrifices sur le champ de bataille et aux échecs choquants du leadership qui ont conduit à l’attaque surprise concertée arabe contre Yom Kippour, menée par les armées égyptienne et syrienne. La période est si douloureuse que la culture israélienne a rarement osé s’y attaquer. «C’était notre pire traumatisme et notre pire désastre en tant que pays», a déclaré Ron Leshem, qui a co-créé la série avec Amit Cohen, tous deux vétérans de l’unité de renseignement d’élite 8200 de l’armée israélienne. «Pendant 47 ans, les gens ont eu le sentiment que c’était une guerre oubliée et qu’ils allaient mettre fin à leurs jours sans que personne ne connaisse leurs histoires», a ajouté M. Leshem. «Nous savions que nous avions une terrible responsabilité.» La série, diffusée par le radiodiffuseur public israélien Kan, était en préparation depuis 10 ans avec un budget de plusieurs millions de dollars dépassant de loin celui des productions israéliennes typiques. Il présentait des recréations épiques de batailles de chars épiques dans leurs emplacements d’origine sur les hauteurs du Golan, qu’Israël avait saisi à la Syrie lors de la guerre de 1967 au Moyen-Orient. En 1973, les Syriens ont attaqué du nord et les Egyptiens du sud.

«Valley of Tears» rappelle un moment nostalgique où la crise a forgé un sentiment de solidarité sociale, un thème qui semblait résonner d’autant plus parmi les dirigeants actuels en crise en Israël et la peur toujours présente d’une confrontation avec l’Iran ou ses mandataires dans la région. Le tournage de la série a dû s’arrêter pendant quelques semaines à cause des tirs de roquettes de l’autre côté de la frontière syrienne. Pour Imri Biton, 35 ans, acteur et lui-même ancien soldat de combat, le drame fictif reflétait sa propre réalité. Au cours de ses conversations avec des vétérans israéliens de la guerre de 1973 alors qu’il se préparait à son rôle dans «Valley of Tears», les vétérans ont parlé de flashbacks, de cauchemars, de dépression et de crises d’angoisse. Il s’est rendu compte qu’il souffrait lui aussi d’un trouble de stress post-traumatique.

«Soudain, j’ai compris que j’étais devenu une personne plus fermée», a-t-il dit, rappelant ses propres expériences de la guerre de 2006 au Liban. «J’ai eu des accès de colère. Je ne pouvais pas contrôler ma colère. Sa réaction retardée et son éveil personnel se sont déroulés à l’échelle nationale dans la conversation entourant la série.