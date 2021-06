Un drame royal se déroule au tribunal, mais le prince au centre est absent

AMMAN, Jordanie — Dans une cour de sûreté de l’État minable à la périphérie de la capitale jordanienne, un procès très inhabituel se déroule qui donne un rare aperçu de la famille royale fracturée du royaume, de ses tensions avec des voisins plus puissants de la région et de son alliance avec le États Unis.

Il se concentre sur une intrigue politique, encore quelque peu entourée de mystère, qui a éclaté en avril lorsque les autorités jordaniennes ont procédé à une série d’arrestations visant des personnalités puissantes, dont un ancien héritier du trône et un confident du prince héritier d’Arabie saoudite, qui est le dirigeant de facto de ce pays.

Le confident, Bassem Awadallah, est jugé avec un deuxième accusé, Sharif Hassan bin Zaid, homme d’affaires et cousin éloigné du roi de Jordanie Abdallah II. Tous deux ont plaidé non coupables des accusations de sédition et de complot visant à déstabiliser la monarchie et ils risquent jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables. Mais la personne au centre du drame est absente de la salle d’audience : le prince Hamzah, le frère cadet du roi de Jordanie, n’a pas été inculpé.

Le procès est devenu une vitrine des rivalités régionales et teste les alliances américaines avec deux alliés importants au Moyen-Orient, la Jordanie et l’Arabie saoudite. Les tensions entre les pays arabes voisins sont apparues en partie à cause des accords de normalisation entre Israël et les pays arabes du Golfe conclus l’année dernière.