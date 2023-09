Un drame classique des années 90 est transformé en FILM avec d’énormes stars originales en pourparlers pour leur retour

Le drame NOUGHTIES Fat Friends est en train d’être transformé en film –– avec la star James Corden déjà approchée pour reprendre son rôle.

L’acteur est en pourparlers pour rejoindre Ruth Jones, co-star de Gavin et Stacey, dans la version grand écran de la série ITV qui suit la vie des membres du club minceur.

Rex

PA : Association de presse

James est en pourparlers pour rejoindre Ruth Jones, co-star de Gavin et Stacey, dans la version grand écran de la série ITV.[/caption]

Les initiés affirment que le film, dont la production devrait commencer l’année prochaine, serait le parfait hommage à l’écrivain original Kay Mellor, décédé en mai dernier à l’âge de 71 ans.

Une source a déclaré : « James et Ruth à nouveau à l’écran sont les retrouvailles que tout le monde veut, mais pas Gavin et Stacey. Les acteurs ont tous été contactés pour le tournage d’une version cinématographique – un premier scénario a été écrit et est prêt à démarrer.

« S’il obtient le feu vert, James reprendra son rôle de Jamie Rymer, tandis que Ruth jouera à nouveau Kelly Chadwick.

« Le film serait également un énorme hommage à Kay qui a contribué à changer la vie de tant de acteurs. Ils adoreraient tous faire quelque chose pour la remercier pour son génie. Il est encore tôt mais c’est un projet très excitant.

L’actrice Gaynor Faye, qui incarnait Lauren Harris, a déclaré qu’elle y participerait également. Elle a déclaré dans l’émission Packed Lunch de Steph McGovern sur Channel 4 : « Nous revisitons les personnages et c’est vraiment excitant. J’espère que nous le tournerons l’année prochaine.

Fat Friends s’est déroulé à Leeds et a duré quatre séries de 2000 à 2005. James, 45 ans, a déjà déclaré que son rôle dans la série l’avait propulsé vers la célébrité.

Parlant de Kay, James a déclaré : « Elle a changé ma vie lorsqu’elle m’a choisi. Elle a vu en moi quelque chose que personne n’avait avant. Elle a donné à tant de gens leur première chance.