Un dramaturge local donne vie à Kelowna des années 1950 dans une comédie musicale originale – Kelowna News

Photo : Contribué Michael Minions

Remontez le temps jusqu’en 1958, où le rock and roll fait des vagues dans le sud-est de Kelowna.

Michael Minions, récemment retraité en tant que coordonnateur des technologies éducatives du Collège Okanagan, a trouvé une façon unique de rester actif à la retraite : en écrivant une comédie musicale inspirée de la musique populaire des années 1950, complétée par des références aux débuts de l’histoire de Kelowna.

La comédie musicale s’intitule Société pour la prévention du rock and roll.

« L’idée de Société pour la prévention du rock and roll est venu à moi alors que j’étais assis au piano et que je feuilletais un vieux recueil de chansons. Quand je suis tombé sur « High Hopes », j’ai pensé que ce serait amusant de le faire chanter par un groupe de personnes dans un spectacle », a déclaré Minions.

La chanson a été initialement écrite en 1959 pour un film de Frank Sinatra.

La comédie musicale anti-rock and roll se déroule jusqu’au 27 octobre sur le campus d’OC à Kelowna.

L’inspiration pour la comédie musicale a été suscitée par un appel téléphonique avec la mère des Minions.

«Quelques semaines plus tard, j’étais au téléphone avec ma mère et je lui ai chanté le début de ‘You Belong to Me’ – ‘Voir les pyramides le long du Nil, regarder le lever du soleil sur une île tropicale.’ Elle connaissait toutes les paroles car elle avait 15 ans lorsque la chanson est sortie en 1952. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé qu’il y avait un public pour ce genre de musique vintage », a-t-il déclaré.

Les Minions ont rapidement commencé à créer une comédie musicale rock and roll basée à Kelowna.

« La pièce se déroule en 1958, lorsque divers groupes musicaux se réunissent au Belgo United Church Hall, dans le sud-est de Kelowna, pour auditionner pour un spectacle de talents de la Fête du Dominion. Les artistes sont libres de chanter n’importe quelle musique qu’ils aiment, à l’exception du rock and roll « diabolique » ! » Minions ajoutés.

Les représentations de la Société pour la Prévention du Rock and Roll auront lieu aux heures suivantes :

Vendredi 25 octobre, 19h

Samedi 26 octobre, 19h

Dimanche 27 octobre, 14h

Les billets sont disponibles à www.reddotplayers.com.