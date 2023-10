Un doyen d’université à la retraite, marié à l’auteur Ron Powers, abattu sur la piste du Vermont

CASTLETON, Vermont (AP) — La police de l’État du Vermont demande au public, aux entreprises et aux chasseurs à proximité d’un campus universitaire d’État de revoir leurs systèmes de surveillance après qu’un doyen et professeur à la retraite, marié à l’auteur à succès Ron Powers, ait été retrouvé abattu. sur un sentier ferroviaire cette semaine.

La police a déclaré vendredi soir qu’une autopsie avait montré que Honoree Fleming, 77 ans, de Castleton, était décédée des suites d’une blessure par balle à la tête jeudi après-midi. Elle a été retrouvée sur le Delaware & Hudson Rail Trail, à environ 1,61 kilomètre au sud du campus de Castleton de la Vermont State University, qui a été fermé vendredi en raison de l’enquête.

Un témoin a rapporté qu’un suspect potentiel se dirigeait vers le nord sur le sentier en direction du campus après que des coups de feu ont été entendus, a indiqué la police. Le témoin a décrit un homme blanc mesurant 1,78 mètre (5 pieds 10 pouces) aux cheveux courts et foncés, vu pour la dernière fois, portant un T-shirt gris foncé et un sac à dos noir. La police d’État a déclaré qu’il était considéré comme armé et dangereux et a demandé à toute personne susceptible de l’avoir vu de l’appeler.

Le major Dan Trudeau, chef de la division criminelle de la police d’État, a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi après-midi que certaines images de caméras de sécurité de la zone avaient été examinées, « ce qui n’a pas été d’une grande aide à ce rythme », a-t-il déclaré. « Nous parcourons toujours la région » et essayons d’atteindre les gens à leur domicile.

«C’est le début de la saison de chasse», a déclaré Trudeau. « Il y a des chasseurs qui peuvent avoir des caméras de chasse dans les bois. » Il a demandé s’ils pouvaient les vérifier.

Fleming était un doyen de l’éducation à la retraite et un chercheur bien-aimé « avec d’innombrables articles publiés », a déclaré l’université dans un communiqué vendredi.

Elle était également l’épouse de Powers, qui a co-écrit le livre « Flags of Our Fathers », sur les hommes impliqués dans le célèbre lever de drapeau lors de la bataille d’Iwo Jima en 1945. Lauréat du prix Pulitzer en 1973 pour la critique, il a également écrit une biographie de Mark Twain et, plus récemment, « No One Cares About Crazy People : The Chaos and Heartbreak of Mental Health in America », sur les combats de ses fils contre la schizophrénie.

« Il y a une campagne de répression à l’échelle de la région pour retrouver son assassin », a publié Powers en ligne vendredi. « La police pense que c’était dû au hasard, mais toutes les possibilités restent ouvertes. »

Il a ajouté : « Ceux d’entre vous qui l’ont connue savent qu’elle portait un joli nom. Je n’ai jamais connu un cœur et une âme plus solides que le sien. Elle a emporté avec elle bien plus de la moitié de mon cœur et de mon âme.

