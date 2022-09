Un doux moment Olivia câline son père au marché de Noël alors que son père au cœur brisé demande de l’aide pour mettre son assassin derrière les barreaux

TRAGIC Le père d’Oliva Pratt-Korbel a imploré aujourd’hui de l’aide pour mettre son assassin derrière les barreaux alors qu’il publiait des images réconfortantes d’elle le câlinant.

Innocent Olivia, neuf ans, a été prise entre deux feux lors d’une prétendue guerre de gangs “tit-for-tat” à Liverpool le 22 août.

Le père d’Olivia a rendu hommage en publiant une photo de lui et de sa fille Crédit : PA

Son père John Francis Pratt et sa famille ont rendu hommage aujourd’hui au jeune.

Il a également partagé des images touchantes d’Olivia se blottissant contre lui lors d’un marché de Noël alors qu’elle montait sur un carrousel.

Ils ont dit: “Olivia était une véritable étincelle brillante qui connaissait son propre esprit, n’avait aucun problème à se faire des amis (elle parlait à n’importe qui) et aimait rire et faire rire les gens.

“Elle pouvait être une vraie marchande de liquidations et adorait remonter ses nièces, en particulier celles qui étaient plus âgées qu’elle, et quand elles n’aimaient pas ça, elle riait juste et disait ‘n’oublie pas que je suis ta tante’.

“L’avenir d’Olivia lui a été cruellement arraché et nous avons été privés d’une vraie lumière dans nos vies.

“Nous savons qu’il y a eu une réponse exceptionnelle aux appels de la police et nous tenons à remercier ceux qui se sont manifestés.

“En même temps, nous voulons exhorter les autres qui pourraient avoir des preuves à continuer à fournir des informations qui pourraient aider à mettre les responsables du meurtre d’Olivia derrière les barreaux.”

La famille a également remercié la famille, les amis et les voisins “de bon cœur et gentils” pour leur soutien après l’horreur.

Et ils ont exhorté toute personne disposant d’informations à se manifester alors que leurs proches continuent d’attendre que justice soit faite.

La famille au cœur brisé a ajouté: “Nous ne voulons pas qu’un autre enfant perde la vie dans des circonstances aussi horribles et nous ne voulons pas voir une autre famille souffrir comme nous souffrons maintenant.

“La mort d’Olivia ne peut pas être vaine et nous voulons que les gens se sentent en sécurité et soient en sécurité, cela ne peut arriver que si nous nous unissons tous et veillons à ce qu’il n’y ait pas de place pour les armes à feu, ou ceux qui utilisent des armes à feu dans nos rues ou dans nos communautés.

“Si vous avez des informations, assurez-vous de le dire à la police et si vous ne vous sentez pas capable de le faire, donnez-les à Crimestoppers de manière anonyme afin que des mesures puissent être prises. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, faites-le au nom d’Olivia et pour les enfants du Merseyside qui méritent de profiter pleinement de leur vie.”

L’hommage intervient alors que la police a lancé une campagne #SilenceIsNotAnOption sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Liverpool, Jamie Carragher, fait partie de ceux qui ont soutenu la volonté d’encourager toute personne disposant d’informations à se manifester.

Les officiers ont également obtenu une prolongation pour interroger trois hommes sur la mort d’Olivia.

Parmi les suspects figure un homme de 34 ans arrêté pour suspicion de meurtre et tentative de meurtre.

La police interroge également un homme de 41 ans et un homme de 29 ans arrêtés, soupçonnés d’avoir aidé un délinquant.

Un quatrième homme, âgé de 34 ans, détenu hier, soupçonné d’avoir aidé un délinquant, est toujours en détention.

FIN TRAGIQUE

Le bain de sang s’est déroulé lorsque la cible visée, Joseph Nee, s’est précipitée dans la maison d’Olivia pour échapper à un homme armé qui lui a tiré dessus et à un deuxième homme dans la rue.

Maman Cheryl semble avoir ouvert la porte d’entrée pour voir quel était le remue-ménage lorsque l’homme de 35 ans est entré de force.

Le tireur a ensuite suivi et a commencé à parsemer la maison de balles – frappant d’abord Cheryl puis Olivia, qui se tenait derrière sa mère.

Tragiquement, Olivia a été déclarée morte peu de temps après, tandis que sa mère a été soignée pour une blessure par balle au poignet.

La cible visée, Nee, a été soignée pour de multiples blessures au haut du corps.

Alors qu’Olivia était mourante, ses amis sont venus le chercher dans une Audi noire et l’ont emmené à l’hôpital.

Nee a depuis été rappelé en prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération.

Le tueur “de sang-froid” a également été surpris par CCTV en train de s’enfuir de la propriété quelques instants après l’horreur.

Le chef des enquêtes, Mark Kameen, a déclaré que l’on pensait qu’il portait deux armes à feu.

On pensait auparavant qu’une seule arme à feu avait été utilisée – les flics recherchaient toujours les armes.

L’officier a déclaré: “Je continue d’exhorter toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider notre enquête sur le meurtre tragique d’Olivia à se manifester afin que nous puissions traduire les responsables en justice.

“Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête.

“Cependant, nous avons toujours besoin de l’aide du public pour nous assurer que nous pouvons construire une image probante solide afin que justice soit rendue à Olivia et à sa famille.

“Avec cela, j’appelle ceux qui pourraient avoir des informations, aussi petites soient-elles, qui pourraient continuer à aider nos enquêtes, à nous contacter directement ou de manière anonyme et nous ferons le reste.”

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police de Merseyside ou d’appeler Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.

Des images montrent Olivia étreignant son père dans un marché de Noël Crédit : PA

Olivia a été abattue chez elle Crédit : PA

Quatre personnes ont été arrêtées pour sa mort Crédit : PA