En mai 1985, John Anthony Walker, un adjudant à la retraite de la marine, a été arrêté pour espionnage contre le gouvernement des États-Unis. Il a été condamné à perpétuité et est décédé dans une prison fédérale en 2014. Son fils, Michael Walker (que John Walker a recruté), a été arrêté alors qu’il servait sur un porte-avions lorsque des agents fédéraux ont trouvé un casier plein de documents classifiés copiés. Il a été emmené hors de son navire sous surveillance pour éviter d’être battu par des marins et des Marines. Walker a purgé 25 ans et a été libéré sur parole en 2010.

Alors, laissez-moi voir si je comprends ceci : Il y a une personne qui a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir conservé des copies de documents classifiés.

Mais il y a des gens qui disent qu’il ne devrait y avoir aucune répercussion pour une autre personne, qui n’est plus associée au gouvernement fédéral, pour avoir conservé les documents classifiés réels, dont certains sont de la plus haute classification, dans les bureaux de son bureau privé où il invités divertis. Veuillez expliquer la raison d’être de cette croyance.

Antoinette Velle

Dixon