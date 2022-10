Un doublé de Lionel Messi, Kylian Mbappe mène le Paris St Germain à la victoire 7-2 sur le Maccabi

Lionel Messi et Kylian Mbappe du Paris St Germain ont tous deux marqué deux fois, avec Neymar également sur la cible, alors que la redoutable attaque du club français a déchiré le Maccabi Haïfa lors d’une victoire 7-2 pour les envoyer dans les 16 derniers de la Ligue des champions mardi.

Le trio irrépressible était tout simplement trop difficile à gérer pour le Maccabi, bien que l’équipe israélienne ait fait preuve de beaucoup d’esprit dans le choc du Groupe H, Abdoulaye Seck marquant deux fois.

Les déboires du PSG signifient qu’avec un match à jouer contre la Juventus déjà éliminée, ils sont en tête du classement à la différence de buts de Benfica avec 11 points.

Malgré leur lourde défaite, le Maccabi reste à égalité de trois points avec la Juve et disputera son dernier match à domicile contre Benfica toujours dans l’espoir de sceller une place en Ligue Europa.

L’équipe de Christophe Galtier a mis du temps à trouver son rythme offensif, mais une fois qu’ils ont cliqué, ils ont été dévastateurs alors qu’ils menaçaient de surpasser leur déroute 7-1 contre le Celtic en 2017.

“Le système 4-3-3 signifiait que les trois premiers pouvaient être un peu plus haut sur le terrain et qu’ils avaient un peu plus de liberté dans leurs mouvements grâce au travail du milieu de terrain”, a déclaré Galtier.

“C’est un privilège d’avoir ces joueurs et de les voir jouer comme ça, les uns pour les autres.”

Messi a commencé les choses à la 19e minute avec un somptueux premier but marqué de l’extérieur du pied gauche après avoir été joué par Mbappe sur le côté gauche de la surface.

L’ouverture du score de Mbappe était tout aussi soyeuse, l’attaquant français pliant un pied droit à la 32e minute devant le gardien du Maccabi Joshua Cohen qui ne pouvait être reproché à aucun des buts du PSG.

Cela a commencé à devenir moche pour le Maccabi trois minutes plus tard lorsque Mbappe et Messi se sont combinés pour jouer à Neymar et que le tir du Brésilien est entré sur le poteau.

Le PSG s’est éteint défensivement pour permettre à un Seck non marqué de se diriger vers le coup franc d’Omer Atzili, mais Messi a ensuite échangé des passes avec Neymar avant de laisser tomber son épaule et de ceinturer un tir du pied gauche bas dans le coin pour porter le score à 4-1 à la mi-temps.

Cela a porté le total de Messi en Ligue des champions à 129, 12 derrière le record de Cristiano Ronaldo de Manchester United.

Le Maccabi a en fait dirigé les 10 premières minutes de la seconde mi-temps et lorsque le PSG a tenté de dégager un corner, Seck a passé une tête sur Gianluigi Donnarumma et dans le filet.

Les supporters visiteurs ont célébré joyeusement mais le PSG est ensuite passé à la vitesse supérieure pour se déchaîner.

À la 64e minute, Mbappe a été repéré par une passe diagonale d’Achraf Hakimi et il a pris une touche habile avant de choisir le coin le plus éloigné. Alors que le Maccabi perdait finalement courage, le dribble et le centre bas de Neymar se terminaient par Sean Goldberg marquant un but contre son camp.

Messi, qui s’est vu refuser un neuvième triplé record en Ligue des champions par la barre transversale, a ensuite préparé Carlos Soler pour conclure le score avec un tir bas.

« Nous avons rattrapé Paris un bon jour. Le plus petit glissement de concentration contre des joueurs comme ça et ils peuvent marquer ou avoir une grande chance », a déclaré le défenseur du Maccabi Dylan Batubinsika.

“Nous avons réussi à marquer deux fois aujourd’hui, ce qui est positif, et nous pouvons encore terminer troisième du groupe.”

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici