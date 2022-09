Un double arc-en-ciel apparaît dans le ciel anglais alors que la reine Elizabeth II décède

Un double arc-en-ciel couvrait le ciel en Angleterre juste au moment où la nouvelle de la mort de la reine Elizabeth II a été annoncée. Une foule massive s’était rassemblée devant le palais de Buckingham pour pleurer la perte. Défiant la pluie, les partisans de la reine ont commencé à arriver devant les portes du palais lorsque les responsables ont confirmé qu’elle était sous surveillance médicale.

Selon un rapport de l’AFP, l’arc-en-ciel était apparu juste avant l’annonce de la mort de la reine Elizabeth. Un autre arc-en-ciel est apparu lorsque le drapeau a été abaissé dans sa résidence du château de Windsor, à l’extérieur de Londres. Plusieurs personnes ont partagé un aperçu de la vue tout en pleurant la disparition du monarque le plus ancien de Grande-Bretagne.

Il est rapporté que la nouvelle de sa disparition s’est répandue, les gens étaient en larmes et ont commencé à chanter “God Save the Queen”. Le monde entier rend désormais hommage au monarque britannique au règne le plus long. Plusieurs dirigeants mondiaux ont exprimé leur chagrin et l’ont qualifié de “perte irréparable”. Le président américain Joe Biden, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président russe Vladimir Poutine, entre autres, ont présenté leurs condoléances.

Jeudi, le roi Charles III a fait sa première déclaration après la mort de la reine Elizabeth et a déclaré que le décès de sa mère bien-aimée était un moment de la plus grande tristesse pour lui et tous les membres de sa famille.

« Nous pleurons profondément le décès d’une Souveraine chérie et d’une Mère bien-aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde. Au cours de cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue », indique le communiqué.

Selon les rapports, la Grande-Bretagne observera une période de deuil national de 10 jours à compter d’aujourd’hui (vendredi). La reine Elizabeth II laisse dans le deuil quatre enfants, huit petits-enfants et douze arrière-petits-enfants.

