Les aveux d’Igor Danchenko semblent révéler les véritables intentions du bureau

Les avocats d’Igor Danchenko, la principale source du notoire et totalement discrédité “Trump-Russie |” dossier compilé par l’ancien espion britannique Christopher Steele, ont déposé une requête en rejet des accusations portées contre leur client par l’avocat spécial John Durham.

Dans le processus, ils ont révélé une autre dimension surprenante et potentiellement criminelle à l’enquête du FBI sur une collusion potentielle entre la campagne de l’ancien président Donald Trump et le Kremlin.

L’affaire Dantchenko

Durham a accusé Danchenko en novembre 2021 de cinq chefs d’accusation de mensonge au bureau. Quatre d’entre eux concernent des déclarations qu’il a faites lors d’une interview en février 2017, dans lesquelles il a affirmé à plusieurs reprises avoir rencontré et avoir eu des conversations avec Sergey Millian, un homme d’affaires d’origine biélorusse qui a revendiqué des liens avec la campagne Trump.

Danchenko, et donc Steele, ont affirmé que Millian était une source clé des allégations les plus explosives du dossier – à savoir qu’il y avait eu un “complot de coopération bien développé” entre Trump et le Kremlin, que le GRU russe avait piraté le serveur de messagerie de la Convention nationale démocrate et fourni le contenu à WikiLeaks à des fins de “déni plausible”, et que le candidat à la présidence de l’époque avait reçu une “douche dorée” de la part de prostituées à Moscou des années plus tôt, qui a été filmé par les services secrets russes et pourrait être utilisé comme “kompromat”.

PHOTO DE FICHIER. L’analyste russe Igor Danchenko arrive au palais de justice américain Albert V. Bryan avant d’être interpellé le 10 novembre 2021 à Alexandria, en Virginie.

Dans son entretien avec le FBI, mené entre le 9 et le 12 février 2017, Danchenko a affirmé avoir reçu ces renseignements incendiaires par le biais de conversations téléphoniques et d’échanges de courriers électroniques avec Millian, qui leur a également suggéré de discuter plus avant des questions en personne à New York. Cependant, Durham accuse Danchenko d’avoir fabriqué ces appels, d’avoir envoyé à plusieurs reprises des e-mails à Millian sans réponse et de n’avoir jamais été invité à aucune réunion, où que ce soit.

Le nouveau dossier judiciaire montre que pour étayer ces affirmations, Danchenko a fourni au Bureau un résumé d’un e-mail de la mi-août qu’il a envoyé à Millian, un mois avant sa série d’entretiens. Pourtant, comme le note le dossier, la communication ne fait aucune mention des appels téléphoniques qu’ils auraient eus auparavant, ni de la perspective d’une rencontre en personne.

Les avocats de Danchenko soutiennent maintenant que cet e-mail prouve en fait qu’il n’avait pas menti sur le fait d’avoir eu un contact direct avec Millian, et ont clairement indiqué qu’ils n’avaient jamais parlé à ses intervieweurs. De manière problématique pour toutes les personnes impliquées, cependant, Danchenko et, par conséquent, Steele, ont tous deux attribué des accusations sauvages contre la campagne Trump à Millian avant cet e-mail.

FBI contre la vérité

Cela signifie également que le FBI avait des raisons concrètes de croire qu’au moins une partie du dossier Steele était faux le 25 janvier 2017 au plus tard. Mais le Bureau, sans se laisser décourager, a continué non seulement à “évaluer” la véracité du dossier, mais à l’utiliser comme justification pour une surveillance accrue du conseiller de la campagne présidentielle de Trump 2016, Carter Page, et à intensifier son enquête sur la campagne.

L’utilisation douteuse du dossier par le FBI dans les soumissions judiciaires pour obtenir des mandats FISA contre Page est bien connue et a été une critique clé d’un examen de l’inspecteur général du ministère de la Justice de décembre 2019, qui a déterminé que le Bureau avait commis 17 erreurs ou omissions dans ses demandes FISA.

Plus accablant encore, deux jours seulement après que Danchenko a présenté l’e-mail discréditant au FBI, Trump a rencontré en privé le directeur du FBI de l’époque, James Comey, et le président a spécifiquement soulevé le dossier Steele.

Selon le récit de Comey du dîner, tel que raconté dans le rapport Mueller : « Le président… a déclaré qu’il envisageait d’ordonner au FBI d’enquêter sur le [Steele] allégations pour prouver qu’elles étaient fausses. Comey a répondu que le président devrait réfléchir attentivement à l’émission d’une telle ordonnance, car cela pourrait créer un récit selon lequel le FBI enquêtait sur lui personnellement, ce qui était incorrect.

En d’autres termes, Comey a joué Trump, faisant appel à son ego et feignant de se soucier de sa réputation, alors qu’il savait mieux que quiconque, sauf Steele et Danchenko eux-mêmes, que le FBI enquêtait déjà sur les “allégations” de l’ancien agent du MI6 et savait qu’elles étaient sans fondement. S’il avait dit la vérité, peut-être que toute la fraude du Russiagate se serait effondrée avant même d’avoir éclaté publiquement.

S’il l’avait su, le président n’aurait peut-être pas été poussé avec succès à démontrer ses références anti-russes avec une position de plus en plus hostile et belliqueuse envers Moscou, ce qui a vu Trump aller jusqu’à des longueurs dangereuses que l’administration précédente avait délibérément évitées, comme armer et légitimer le bataillon néo-nazi Azov et la destruction des traités vitaux de contrôle des armements de la guerre froide, une stratégie de la corde raide qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui.

La haine du bureau

En tout état de cause, bien que le dossier soit à bien des égards une confirmation utile de la connaissance de haut niveau du FBI de l’inutilité inhérente du dossier à un stade précoce, il pourrait poser des problèmes pour les poursuites de Danchenko.

Sa condamnation dépend de la capacité de l’équipe de Durham à prouver que ses mensonges au FBI ont matériellement influencé son enquête, et on peut facilement affirmer que la détermination évidente du Bureau à enquêter sur les liens inexistants de Trump avec la Russie signifiait qu’aucune divulgation, vraie ou fausse, ne le ferait. J’ai convaincu l’agence d’arrêter.

Le fait que le FBI était totalement déterminé, indépendamment des faits, à nuire à Trump, d’abord en tant que candidat, puis en tant que chef, est clair depuis longtemps, mais il a largement disparu de la mémoire publique. On pourrait dire qu’il est assez incroyable que même les partisans de l’ancien président n’aient pas invoqué cette histoire douteuse à la suite du raid du Bureau sur Mar-a-Lago, qui porte clairement la marque d’être également politiquement motivé.

Les preuves de l’agenda anti-Trump du FBI sont amplement disponibles en noir et blanc – tout comme la montée de la russophobie de l’agence. Deux des personnalités clés du Bureau au cœur de l’enquête Trump-Russie, les anciens amants Peter Strzok et Lisa Page, l’ont expliqué à la fois dans des témoignages publics et des SMS privés.

(L) Lisa Page; (R)Réalisateur Peter Strzok.

Sur ce dernier front, Strzok a envoyé un texto à Page en juillet 2016 – juste au moment où l’enquête Trump-Russie a été lancée – pour déclarer, « Putain les putains de russes infidèles… salauds… je les déteste… je pense qu’ils sont probablement les pires. Putain de sauvages infidèles complices. Il a également promis que la paire « empêcherait » ensemble Trump de gagner. Page n’était que légèrement moins grossière lorsqu’elle a témoigné devant le Congrès en juillet 2018 :

“Je suis d’avis qu’en ce qui concerne les idéaux occidentaux, qui ils sont et ce que nous défendons en tant qu’Américains, la Russie représente la menace la plus dangereuse pour ce mode de vie.”

La raison pour laquelle Strzok et Page, ainsi que de nombreux autres agents du Bureau, n’ont pas été poursuivis pour leur rôle dans la plus grande escroquerie à la sécurité nationale américaine depuis la guerre en Irak n’est pas claire.