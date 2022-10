Un dossier explosif sur les OVNIS qui pourrait “prouver l’existence des extraterrestres” sera remis au Congrès AUJOURD’HUI dans le tout premier rapport d’espions américains

LE tout premier rapport annuel sur les ovnis est publié au Congrès par le renseignement et pourrait lever le voile sur leur existence.

Le dossier sur ce qu’on appelle officiellement les phénomènes aériens inexpliqués fait suite à un rapport du Pentagone et à une audience du Congrès.

Vidéo de la rencontre d’un pilote de l’US Navy avec un “phénomène aérien non identifié” Crédit : AFP

On a dit que l’un des objets ressemblait à un Tic Tac Crédit : US Navy

Sa publication fait suite à l’audience historique du Congrès à Washington en mai et au rapport du Pentagone de l’année dernière sur les PAN, qui a étudié 144 rapports de phénomènes aériens non identifiés.

Certains des incidents mentionnés dans le document auraient déjà été attribués aux services de renseignement chinois utilisant des drones dans le but de découvrir comment les États-Unis entraînent leurs pilotes militaires.

On dit que d’autres explications incluent des ballons météorologiques et des radars semblant montrer des objets qui n’existent pas.

Mais des responsables auraient souligné que d’autres incidents ne pouvaient toujours pas être expliqués.

Un membre du Congrès a déjà demandé pourquoi le contenu du rapport est gardé secret.

Le représentant Tim Burchett – un défenseur de longue date de la divulgation – a tweeté : « Pourquoi le rapport UAP mis à jour lundi va-t-il être classé ?

“Les Américains méritent de savoir si ces incidents ont des explications naturelles, si des adversaires étrangers nous espionnent, ou s’il se passe * autre chose *.”

Le rapport est présenté par la directrice du renseignement national Avril Haines au Congrès, comme elle est tenue de le faire en vertu du projet de loi sur la défense de 2022.

Lors de l’audience du Congrès plus tôt cette année, des responsables du Pentagone ont déclaré que le nombre d’incidents UAP faisant l’objet d’une enquête était passé à plus de 400.

“Il n’y a pas d’explication unique qui traite de la majorité des rapports de l’UAP”, a déclaré Sue Gough, porte-parole du ministère de la Défense, dans un communiqué avant sa publication.

“Nous collectons autant de données que possible, en suivant les données là où elles mènent, et partagerons nos découvertes dans la mesure du possible. Nous ne nous précipiterons pas sur les conclusions de notre analyse”

La discussion sur les OVNIS aux États-Unis est passée des théories du complot à une véritable préoccupation de sécurité nationale après qu’une série de militaires et de responsables de la défense se soient manifestés au sujet de leurs étranges rencontres.

Que se passe-t-il avec les OVNIS aux États-Unis ? Les OVNIS sont passés des théories marginales du complot à un véritable débat sur la sécurité nationale aux États-Unis. Les responsables du Pentagone ont pris la décision sans précédent de confirmer un trio de vidéos remarquables montrant des rencontres américaines avec des ovnis. Le débat est toujours ouvert quant à la nature des phénomènes filmés – mais il est clair pour tout le monde que quelque chose est dans le ciel. La plus frappante était peut-être une vidéo connue sous le nom de “Tic Tac” – qui montrait un objet non identifié poursuivi par des avions de chasse. Les États-Unis ont également confirmé l’existence du Programme avancé d’identification des menaces aérospatiales (AATIP) – un programme du Pentagone de 12 millions de dollars mis en place pour étudier les ovnis avant d’être dissous en 2012. Finalement, il a été remplacé par le groupe de travail UAP en juin 2020 après un vote du comité du renseignement du Sénat américain. Les chefs de la défense ont depuis confirmé un certain nombre de vidéos et de photos d’OVNI divulguées qui ont été soumises au groupe de travail pour enquête. Pourquoi cette soudaine ruée vers la transparence ? Personne en dehors des ailes secrètes du gouvernement américain ne le sait actuellement avec certitude. Et en tant qu’addendum ajouté à un projet de loi de secours Covid de 5 500 pages adopté en décembre, le bureau du directeur du renseignement national a reçu l’ordre de compiler un rapport sur les ovnis dans les 180 jours. Le rapport UAP a été publié comme prévu le 25 juin, et bien qu’il n’ait pas révélé grand-chose, il n’a rien exclu non plus, car une grande partie reste classifiée. Les États-Unis semblent avoir reconnu que les ovnis – quels qu’ils soient – sont réels et constituent une menace potentielle pour la sécurité nationale car ils semblent pouvoir pénétrer dans l’espace aérien restreint en toute impunité. Barack Obama et Bill Clinton ont tous deux discuté du sujet et semblaient reconnaître que quelque chose se passait – un revirement massif par rapport au déni total précédent que le gouvernement avait quelque chose à voir avec les ovnis. Est-ce des extraterrestres ? Officiellement, la position américaine est simplement “nous ne savons pas encore”.

Et le plus frappant était le trio de vidéos divulguées montrant des OVNIS opérant à proximité de navires de guerre américains et poursuivis par des avions de combat, connus sous le nom de Tic Tac, Gimbal et Go Fast.

Plus tôt cette année, le Pentagone a publié 1 574 pages de X-Files réels liés à son programme secret d’OVNI après une bataille de quatre ans.

Le Sun Online a d’abord demandé une copie de tous les “fichiers, rapports ou fichiers vidéo” liés au programme d’identification avancée des menaces pour l’aviation (AATIP) le 18 décembre 2017.

Il comprend des rapports scientifiques commandés par le gouvernement et des lettres au Pentagone concernant le programme OVNI.

Le butin comprend des rapports sur la recherche sur les effets biologiques des observations d’OVNI sur les humains, établit des catégorisations pour les expériences paranormales et des études sur la technologie de style science-fiction.

AATIP était un programme secret du Pentagone qui s’est déroulé entre 2007 et 2012 pour étudier les ovnis.

Il a été révélé par l’ancien responsable du renseignement devenu dénonciateur Luis Elizondo, qui dirigeait le programme en 2017.

Des vidéos explosives d’observations d’OVNI inexpliquées par des militaires américains – enquêtées par l’AATIP – ont également été publiées pour la première fois à l’époque.