Un doré envahissant vu nager sous la glace à l’étang de Kelowna

Des reflets d’or sous la glace ne signifient pas un trésor à l’étang Munson à Kelowna.

Wendy Eiler, une photographe locale, a remarqué des poissons rouges nageant sous une plaque de glace transparente dans l’étang de South Kelowna lors de sa promenade matinale.

“Au début, j’ai pensé que cela ressemblait à une sorte de plante ou de feuilles, je me suis rapproché et j’ai réalisé qu’il s’agissait de poissons rouges”, a déclaré Eiler.

Elle a photographié des centaines de poissons orange envahissants nageant sous la glace.

Les poissons rouges ont une capacité particulière à vivre dans des conditions extrêmes, ce qui en fait des envahisseurs prolifiques des habitats naturels.

Ils tolèrent les conditions de faible teneur en oxygène et peuvent survivre à des températures de l’eau bien inférieures au point de congélation, a déclaré le Invasive Species Council of BC sur son site Web.

Le poisson est l’un des poissons envahissants les plus répandus en Amérique du Nord et de nouvelles populations sont régulièrement découvertes dans le sud de la Colombie-Britannique, généralement parce que les gens les libèrent comme animaux de compagnie.

Les poissons rouges peuvent se croiser avec plusieurs espèces de carpes et sont des omnivores qui peuvent manger une grande variété de collations sous-marines.

En plus des espèces indigènes en compétition, les poissons rouges provoquent également une eau trouble qui peut tuer les plantes, entraînant une perte d’habitat.

Eiler a déclaré qu’elle avait signalé le banc de poissons à l’Okanagan Similkameen Invasive Species Society et à la ville de Kelowna.

