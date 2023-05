Un donateur républicain pousse Tucker Carlson à la présidence

Le Draft Tucker PAC a lancé sa première annonce de campagne exhortant le parti à choisir le présentateur de nouvelles, qui ne veut pas du travail

Une campagne d’action politique se faisant appeler Draft Tucker PAC a publié jeudi une annonce de campagne exhortant le Parti républicain à choisir l’ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson comme candidat à la présidence des États-Unis en 2024.

« Les républicains ont besoin d’un nouveau chef, et Tucker Carlson est prêt à diriger », le spot de 30 secondes se vante, décrivant l’expert conservateur comme « plein d’esprit, vif et [someone who] les moqueries ont réveillé des bêtises. Carlson « va fouetter Biden dans un débat », assure la publicité aux électeurs, insistant sur le fait que « personne en Amérique n’est plus éloquent ».

Dirigé par l’ancien candidat au Congrès du Texas et donateur républicain Chris Ekstrom, le Draft Tucker PAC, qui a déposé ses papiers le mois dernier après que Carlson a été licencié de Fox News, doit encore convaincre son candidat éponyme de se présenter. L’annonce exhorte les téléspectateurs à signer sa pétition pour recruter le commentateur de droite.

Ekstrom a déclaré à The Hill qu’il craignait que ni le favori républicain, l’ancien président Donald Trump, ni le principal challenger de Trump, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, ne poussent la conversation dans la bonne direction. « Je suis très inquiet qu’ils ne poussent pas le débat aussi loin qu’il devrait l’être », a-t-il déclaré au média, sans expliquer où les candidats déclarés n’avaient pas pris position sur les questions.

Décrivant le PAC comme « exceptionnellement bien financé » Ekstrom a expliqué qu’il parrainera des sondages et publiera plus d’annonces à la radio et sur le numérique ainsi qu’à la télévision, tout en remplissant son conseil d’administration avec « grands conservateurs ». Il a affirmé que Carlson avait été « tester l’eau pendant un bon moment » concernant l’appétit pour une candidature présidentielle.

Plus tôt ce mois-ci, Carlson a plaisanté sur sa candidature à la présidence dans des SMS avec un journaliste, ce qu’il a fait plusieurs fois auparavant. Cependant, il a rejeté l’idée lorsqu’on lui a posé des questions sérieuses à ce sujet, disant l’année dernière à l’ancien journaliste du New York Times, Ben Smith, qu’il se contentait de travailler comme « animateur du talk show » et n’avait aucun désir de pouvoir.

Bien que les médias aient clairement indiqué qu’ils pensaient qu’une candidature Carlson échouerait, ils n’arrêtent pas non plus d’en parler, avec une demi-douzaine d’articles publiés depuis que le journaliste a quitté Fox pour discuter de ses chances à la Maison Blanche.

L’émission d’information aux heures de grande écoute de Carlson a largement dépassé ses concurrents en termes d’audience, attirant plus de 3 millions de téléspectateurs chaque soir. La vidéo qu’il a publiée sur Twitter après son départ a attiré plus de 84 millions de vues. Plus tôt ce mois-ci, il a annoncé son intention de lancer une émission d’information sur la plateforme.