Enquête du Bureau of Investigative Journalism.

Un magnat russe dont la société et ses dirigeants ont fait don de 1 million de livres (1,3 million de dollars) au parti conservateur a été lié à un scandale de corruption historique dans son pays d’origine qui impliquait des entreprises auxquelles il était lié pour empocher d’énormes commissions pour des contrats d’État, le Bureau of Le journalisme d’investigation peut révéler.

Viktor Fedotov, 73 ans, était le président de deux sociétés qui ont gagné plus de 100 millions de dollars grâce à un projet de construction d’oléoduc qui s’est avéré être embourbé dans la fraude, coûtant à l’État russe d’énormes sommes.

En août de cette année, Fedotov a été révélé être le propriétaire d’Aquind, une entreprise qui a fait de gros dons au parti conservateur tout en sollicitant l’approbation ministérielle pour un projet d’infrastructure énergétique de 1,5 milliard de dollars, la construction d’un câble électrique sous-marin reliant Portsmouth en Angleterre à la France. .

Dans un examen interne de 2008, le monopole d’État russe des pipelines, Transneft, a demandé pourquoi certaines entreprises, dont une présidée par Fedotov, avaient reçu d’énormes commissions pour des travaux qu’elle avait transmis à des sous-traitants, privant l’entreprise publique de ressources précieuses. Cela a conduit à une enquête criminelle mais aucune accusation n’a été déposée et Fedotov n’a été personnellement accusé d’aucun acte répréhensible.

Le rapport a été rendu public pour la première fois en 2010 par Alexei Navalny – le militant de l’opposition russe qui a survécu à un empoisonnement à Novichok cette année – et soulève des questions sur l’homme qui contrôle Aquind, une société qui, avec son directeur Alexander Temerko, a fait un don à la Le chancelier conservateur Rishi Sunak, le secrétaire aux affaires Alok Sharma et le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis. Le rapport historique de la commission soulève la question de l’origine d’une partie de la richesse de Fedetov.

Transneft a procédé à son examen après un changement de direction et a résumé ses conclusions dans le rapport. Fedotov n’a pas été identifié dans le rapport et le Bureau of Investigative Journalism a confirmé sa position dans les entreprises par le biais des registres de l’entreprise.

Temerko, qui n’a aucun lien avec le rapport Transneft, a fait un don d’un peu moins de 925 000 $ au parti conservateur depuis l’obtention de la citoyenneté britannique en 2011. Le parti a accepté 243 900 £ (323 000 $) de dons d’Aquind depuis mars 2019, lorsque Fedotov en a pris la propriété exclusive.

La question des dons politiques prend une nouvelle urgence alors que l’Inspection de la planification doit conseiller au gouvernement d’approuver le projet d’infrastructure d’Aquind en mars 2021.

«Ces rapports soulèvent des questions encore plus sérieuses sur les raisons pour lesquelles le parti conservateur est heureux d’être financé par Fedotov et Aquind», a déclaré la chef adjointe du Labour, Angela Rayner. «Le public sera à juste titre dégoûté qu’un oligarque russe semble bénéficier d’un accès privilégié au Premier ministre et aux ministres du gouvernement en raison de ses énormes dons au parti conservateur.

Les initiés conservateurs ont exprimé leur consternation que le parti ait accepté les dons d’Aquind apparemment sans chercher une image complète de la façon dont son propriétaire a amassé sa richesse. «Il y a une partie du parti qui ne veut vraiment pas voir les dons arriver quand on ne sait pas vraiment d’où ils viennent – et surtout quand le donateur attend une sorte de décision du gouvernement», a déclaré un haut législateur conservateur.

Un porte-parole du parti a déclaré: «Les dons au parti conservateur sont déclarés correctement et de manière transparente à la commission électorale, publiés par elle et sont pleinement conformes à la loi.

Le gouvernement de Boris Johnson a déjà été frappé par une série de scandales dans lesquels des donateurs conservateurs et d’autres personnes ayant des liens personnels avec des chefs de parti ont décroché des contrats liés au COVID d’une valeur de plusieurs milliards ou obtenu des décisions lucratives en leur faveur.

Steve Goodridge du groupe de campagne Transparency International UK a déclaré: «Tout homme politique ou parti politique doit avoir une compréhension claire de la nature de ses bienfaiteurs. Faire preuve de diligence raisonnable envers ceux qui parrainent vos activités est une garantie solide contre l’embarras ou le scandale ultérieur. Nous exhortons les politiciens à se demander non seulement si les fonds qu’ils reçoivent sont licites, mais aussi si leur acceptation témoigne d’un bon jugement. »

De nombreux législateurs avaient exprimé des doutes quant au manque de transparence entourant la propriété d’Aquind avant que Fedotov ne soit révélé comme son propriétaire (via une société luxembourgeoise) par Les temps en août.

Alliés de longue date

Fedotov, Temerko et Semyon Vainshtok – un ancien président de Transneft qui a brièvement été directeur d’une société du groupe Aquind – ont semé les graines de leur implication dans le secteur énergétique britannique depuis décembre 2006, lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’une soirée privée. au palais de Kensington tenu sous les auspices du prince Michael de Kent, le cousin de la reine.

L’événement a été organisé par la fille de Vainshtok, Inna, et accueilli par Temerko, dont le temps au sommet de l’industrie pétrolière russe chevauchait celui de Fedotov et Vainshtok et qui vivait en exil à Londres après que le régime de Vladimir Poutine ait attaqué son ancien employeur, Ioukos. (L’année précédente, l’État russe avait échoué dans sa tentative de le faire extradé, un juge rejetant les accusations de fraude comme étant politiquement motivées.) Selon une source au courant de l’événement, Vainshtok a assisté à la fête avec Fedotov, avec avec qui il partage une longue histoire commerciale dans le monde trouble des accords énergétiques en Russie.

Deux mois plus tard, Temerko a rejoint le conseil d’administration de SLP Engineering, une société sœur d’Aquind basée au Royaume-Uni qui a construit des plates-formes pétrolières offshore. L’année suivante, il y fut rejoint par Fedotov et Vainshtok, qui venaient de quitter un poste auquel il avait été nommé par Poutine, supervisant les préparatifs des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi.

Vainshtok avait été président de Transneft pendant huit ans, le quittant en 2007, mais ce n’est qu’en 2010 que les détails du scandale des commissions pendant son séjour là-bas ont été rendus publics par Navalny, le militant de l’opposition empoisonné.

Les révélations de Navalny étaient basées sur un examen par Transneft de ses propres contrats, entrepris après que Vainshtok ait quitté le monopole d’État. L’examen a examiné les accords attribués pour la construction de l’oléoduc de la Sibérie orientale et de l’océan Pacifique à l’époque de Vainshtok en tant que président. Il a déclaré que des contrats d’une valeur de 303 milliards de roubles (environ 4 milliards de dollars) avaient été attribués – dont plus de la moitié à des entreprises ne faisant rien de plus que de prendre une commission et de trouver d’autres opérateurs pour faire le travail. Vainshtok n’a fait l’objet d’aucune constatation ou procédure spécifique.

Fedotov était le président de deux sociétés qui, selon l’examen, avaient bénéficié des contrats: l’Institut panrusse de recherche pour la construction et l’exploitation de pipelines, les entreprises du secteur des carburants et du gaz – connu sous son acronyme russe, VNIIST – et IP Réseau.

Le Bureau of Investigative Journalism, qui a identifié Fedotov comme le président de VNIIST et IP Network dans les documents déposés par les entreprises, n’a pas été en mesure de corroborer de manière indépendante les allégations contenues dans l’examen interne de Transneft.

Mikhail Krutikhin, partenaire du cabinet de conseil en recherche RusEnergy basé à Moscou, a souligné le niveau de corruption qui a toujours entouré les projets énergétiques commandés par l’État russe. « Ce sont des instruments politiques de Poutine et tout le monde comprend qu’ils perdent de l’argent, ils ne génèrent pas de profit », a déclaré Krutikhin. «Mais les gars qui construisent des pipelines deviennent très, très riches en construisant des pipelines inutiles et redondants. La même chose était vraie pour l’oléoduc menant à la côte Pacifique. »

Le rapport de Transneft a conduit à une enquête criminelle en 2009 sur des allégations de détournement de fonds par des entreprises qu’elle avait engagées comme sous-traitants, mais l’enquête n’a abouti à aucune autre procédure.

Le Bureau a tenté à plusieurs reprises de contacter Fedotov au sujet de l’histoire, mais n’a reçu aucune réponse.

Les liens d’Aquind avec le parti au pouvoir britannique sont plus profonds que les dons. Des mois après avoir perdu son siège aux élections générales de 2017, l’ancien législateur conservateur James Wharton a assumé un rôle rémunéré en conseillant le conseil d’administration d’Aquind. Il est ensuite devenu le directeur de campagne de la candidature réussie de Boris Johnson à la direction du parti et a été sélectionné par Johnson pour une pairie à vie cette année. En septembre, il a pris un siège à la Chambre des lords, en tant que baron Wharton de Yarm, et reste dans son rôle de conseiller du conseil d’administration d’Aquind, selon son profil LinkedIn.

Un autre membre conservateur de la Chambre des lords, Lord Martin Callanan, a siégé au conseil d’administration d’Aquind pendant plus d’un an, jusqu’à la fin juin 2017. En juillet de cette année, le gouvernement l’a nommé à un poste international de lutte contre la corruption.

