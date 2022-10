Un donateur conservateur a reçu la pairie – mais l’ancien patron du Daily Mail, Paul Dacre, est absent

Le principal donateur conservateur Michael Hintze devrait entrer à la Chambre des lords après avoir été nommé parmi des dizaines de personnalités politiques sur la dernière liste des honneurs.

M. Hintze, un homme d’affaires anglo-australien, a donné environ 4,5 millions de livres sterling au parti conservateur et aux candidats conservateurs depuis 2002.

Paul Dacre, l’ancien rédacteur en chef du Courrier quotidien qui reste rédacteur en chef de Courrier l’éditeur DMG Media, ne figure pas sur la liste – bien qu’il ait déjà été pressenti pour recevoir cet honneur.

Mais l’ancien député travailliste Tom Watson, qui était chef adjoint du parti sous Jeremy Corbyn, obtiendra une pairie après avoir été nommé par le chef Sir Keir Starmer.

On pense que M. Watson a déjà été rejeté pour son soutien aux allégations d’un réseau pédophile de Westminster faites par le fantasme Carl Beech, plus tard emprisonné.

Le chef de la Lords Appointments Commission aurait écrit à Liz Truss et à Sir Keir au sujet du choix de certains candidats ces dernières années, mettant son équipe dans une position “de plus en plus inconfortable”.

Au total, 26 personnalités devraient revêtir les robes d’hermine dans la chambre haute dans le cadre de la dernière liste des honneurs. Les pairies ont été conférées par le roi sur recommandation de Mme Truss, suite aux conseils de M. Johnson.

L’ancienne première ministre d’Irlande du Nord Arlene Foster et l’ancien député conservateur Sir Nicholas Soames – petit-fils de Sir Winston Churchill – devraient, entre autres, entrer dans les Lords.

Mais l’ancienne secrétaire à la Culture, Nadine Dorries, ne figure pas sur la dernière liste, malgré les informations de l’été selon lesquelles Boris Johnson envisageait une pairie pour son ministre le plus fidèle.

L’ancien ministre conservateur Sir Hugo Swire, ainsi que l’ex-députée Angie Bray, figurent parmi les autres à figurer sur la liste cette année après avoir été initialement nommés par M. Johnson.

Graham Evans, qui a perdu son siège à la Chambre des communes en 2017 à Weaver Vale, entre dans les Lords. Stewart Jackson, un autre ancien député et conseiller spécial au Département pour la sortie de l’UE, obtient également une pairie.

Frances O’Grady, secrétaire générale du Trades Union Congress (TUC), sera nommée pair après avoir été nommée par le Labour, aux côtés de Ruth Smeeth, une ancienne députée travailliste de Stoke-on-Trent North.

Peter Weir, ancien ministre de l’Éducation d’Irlande du Nord, entrera dans les Lords après avoir été nommé par le DUP, tandis que le président de Network Rail, Sir Peter Hendy, a également été nommé pair.

Sir Nicholas a été expulsé des conservateurs par M. Johnson pour s’être rebellé contre le Brexit.

Dame Arlene, qui a été expulsée en tant que chef du DUP l’année dernière, a également été incluse dans la liste et siégera en tant que pair non affilié.