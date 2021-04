La revanche de janvier de McGregor et Poirier, que Poirier a remportée par TKO au deuxième tour, a été caractérisée – en partie, au moins – par une relation exceptionnellement cordiale entre les rivaux légers de l’UFC, McGregor déclarant qu’il ferait un don de 500000 $ à la « Good Fight Foundation » de Poirier. comme un geste de bonne foi.

La situation, cependant, a menacé de tourner mal lorsque Poirier s’est tourné vers les médias sociaux pour appeler McGregor, affirmant que son équipe n’avait pas encore fait avancer le don.

Un McGregor furieux a répliqué, disant qu’ils attendaient des informations sur la manière exacte dont l’argent serait utilisé. Poirier a admis plus tard qu’il regrettait d’avoir porté ses problèmes avec McGregor dans la sphère publique.

Génial … un don fait par dépit. Cela me rappelle le Latte Larry de Larry David. 😂 – Bruce Campbell (@BCampbell_STL) 27 avril 2021

Il a quand même fini par faire un don aux enfants de Lafayette. Bien pour lui. DC peut se porter garant du bon travail de ce groupe. – Jake Dunand (@omegacloud) 27 avril 2021

Bien qu’il semble que McGregor ne veuille plus faire partie de la fondation de Poirier, il a pris des mesures pour s’assurer que les jeunes de l’État d’origine de Poirier bénéficieront de son solde bancaire assez important, annonçant qu’il fera don d’un demi-million de dollars de sa valeur nette à la Club Garçons et Filles d’Acadiana à Lafayette.

« Les Clubs Garçons et Filles d’Acadiana ont reçu un appel inattendu la semaine dernière et sont honorés d’annoncer que Conor McGregor fait un don de 500000 $ pour avoir un impact sur les jeunes du sud de la Louisiane en soutenant notre prochain camp d’été 2021 et les activités de santé et de loisirs en cours dans nos six sites de club.», a annoncé le groupe sur Facebook.

« Cet investissement change la donne. Merci, Conor, d’avoir aidé à faire en sorte que nos enfants aient ce dont ils ont besoin pour grandir et s’épanouir cet été. «

MDR. D’accord, c’est assez drôle. TRÈS PETIT. Mais drôle. – The MMA Dude ™ (@philthemmadude) 27 avril 2021

L’organisme de bienfaisance a déjà travaillé en tandem avec la Good Fight Foundation, Poirier aidant à financer le tutorat et le transport pendant le début de la pandémie de Covid-19.

Certains fans, cependant, étaient peut-être un peu plus cyniques sur les motifs du don de McGregor.

