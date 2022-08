Un don du Rotary Club soutient la guérison des patients cardiaques du centre de l’Okanagan

Plus de 400 patients de tout le centre de l’Okanagan qui se remettent d’événements cardiaques disposeront désormais d’un meilleur outil d’évaluation pour les aider à en savoir plus sur leur état de santé général.

Un nouveau système de test d’effort CASE (Cardiac Assessment System for Exercise) a été donné à la Central Okanagan Association for Cardiac Health (COACH) après que son équipe a lancé un appel au Rotary Club de Kelowna, par le biais de son initiative de dons pour les grands projets.

COACH opère depuis près de 25 ans avec pour rôle principal de fournir des recommandations sur l’exercice, l’alimentation et d’autres modes de vie pour aider à la récupération, tout en utilisant une évaluation personnalisée fondée sur des preuves.

Selon COACH, le dispositif d’évaluation primaire était inadéquat et mécaniquement peu fiable, c’est pourquoi l’association a fait appel au Rotary club pour obtenir de l’aide.

Le CASE coûterait près de 34 000 $, ce qui dépassait les limites de financement du Rotary club, cependant, Colin Pritchard de la Fondation Colin et Lois Pritchard est intervenu pour aider à garantir que suffisamment d’argent serait disponible.

L’outil d’évaluation permet aux patients cardiaques d’en savoir plus sur leur niveau de forme cardiovasculaire global, leurs symptômes et les changements de fréquence cardiaque et de pression artérielle sur les médicaments cardiaques nouvellement prescrits. Les informations recueillies sont partagées avec leur médecin de famille et leur cardiologue pour gérer leurs soins.

“Cet achat a non seulement amélioré nos évaluations fondées sur des preuves, mais a également fait une différence pour notre personnel car ils n’ont plus à refaire ou à contourner les limites de l’ancien équipement”, a déclaré Jacqueline Gabelhouse, chef d’équipe chez COACH.

@Jen_zee

jen.zielinski@bpdigital.ca

