Un dôme thermique tue des personnes et des animaux au Mexique

Le dôme chauffant est un tueur

Les dômes de chaleur se produisent lorsqu’une zone de haute pression reste stationnée au-dessus d’une région, emprisonnant l’air chaud et empêchant les précipitations. Dans la seconde moitié du mois de mai, un dôme de chaleur s’est dressé au-dessus du Mexique, de l’Amérique centrale et de certaines régions du Texas et de la Floride. Le résultat a été une chaleur de cuisson avec des températures record. La chaleur brutale a frappé le Mexique particulièrement durement, avec près de 50 personnes qui sont mortes d’un coup de chaleur et des singes sont tombés morts des arbres. The Associated Press signalé qu’un parc animalier du nord du Mexique a perdu au moins 100 perroquets, chauves-souris et autres animaux par déshydratation. Les oiseaux meurent de déshydratation à des températures élevées car ils ne peuvent pas stocker l’eau. Leur installer des bols d’eau pourrait être utile.

Aux États-Unis, Key West, en Floride, a égalé son indice de chaleur le plus élevé jamais enregistré, soit 115 degrés Fahrenheit (46 C) le 15 mai. Miami a connu un indice de chaleur de 112 F (44 C) pendant deux jours consécutifs, les 18 et 19 mai. Cela a battu les records quotidiens de plus de 11 degrés Fahrenheit. Le 27 mai, l’aéroport Hobby de Houston a établi une température record de 98 degrés F (37 C). En fait, sept des 20 jours les plus chauds jamais enregistrés en mai à l’aéroport Hobby datent de cette année.

En Amérique centrale, le Belize a connu sa deuxième température la plus chaude jamais enregistrée lorsque Chaa Creek a atteint 108,1 degrés F (42,3 C) le 17 mai. D’autres pays d’Amérique centrale connaissent également des journées record.

Le mois de mai le plus chaud jamais enregistré à Miami inquiète les experts quant à l’été – et à la saison des ouragans – à venir. L’indice de chaleur a atteint 112 degrés samedi et dimanche derniers, battant le précédent record quotidien d’un étonnant 11 degrés ???https://t.co/4I3gWzYUaf – Fondation Arbor Day (@arborday) 23 mai 2024

Conditions au Mexique

La chaleur du mois de mai a été particulièrement brutale au Mexique. Le Yucatan, au Mexique, a connu sa journée la plus chaude de son histoire à Mérida avec 113F (45 °C) le 17 mai. La température la plus chaude jamais enregistrée en Amérique du Nord pour le mois de mai s’est produit à Gallinas, au Mexique, le 9 mai, lorsqu’il a atteint 124 F (51 C). L’État d’Oaxaca a eu son journée la plus chaude jamais avec 118,4 F (48 C) le 26 mai.

De plus, l’extrême sécheresse au Mexique a rendu difficile pour les humains et les animaux de faire face à la chaleur accablante. Près de 50 personnes sont mortes d’un coup de chaleur. Dans l’État de Tabasco, sur la côte du Golfe, plus de 150 singes hurleurs sont morts.

Plus de 100 singes hurleurs sont tombés morts des arbres ces dernières semaines dans les forêts tropicales du sud du Mexique, au milieu d’une sécheresse et d’une vague de chaleur à l’échelle nationale, les sauveteurs se précipitant pour donner de l’eau aux singes menacés. https://t.co/32uRBvFch8 pic.twitter.com/mBYq7xzVsQ – ABC Nouvelles (@ABC) 27 mai 2024

Comme si cela ne suffisait pas, le Mexique est également confronté à de multiples incendies de forêt.

????????C’est l’une des vagues de chaleur les plus graves et les plus longues qui frappent4 #Mexique.Plus de 100 #feux de forêt depuis #Yucatán vers les zones centrales, large #sécheresse sont les résultats. Et les températures pourraient à nouveau augmenter dans quelques jours. Ici #GOES16 dans une animation de 12h du 24 mai #oladecalor #urgenceclimatique pic.twitter.com/U3ejBTKFrX – SatWorld (@or_bit_eye) 25 mai 2024

Les problèmes de chaleur et d’eau à Mexico

Mexico est la plus grande zone urbaine d’Amérique du Nord avec plus de 22 millions d’habitants. À deux reprises au cours de la semaine dernière, la ville – qui se trouve à 7 349 pieds (2 240 mètres) au-dessus du niveau de la mer – a battu son record absolu à 95 degrés Fahrenheit (35 °C). Et cela pourrait bientôt atteindre ce que les responsables appellent Jour zéro, lorsque l’eau de la nappe souterraine s’épuise. Une partie du problème est la sécheresse, et une autre partie est l’infrastructure qui ne permet pas à l’eau de s’écouler vers l’aquifère souterrain.

Le dôme de chaleur et les prévisions

Les prévisions sur 10 jours pour Mexico de The Weather Channel montrent des températures élevées dans les années 80 (27 à 32 °C) avec des risques de pluie la semaine prochaine. À Mérida, dans le Yucatan, les températures resteront dans les années 100 et sèches. Le Mexique en général devrait se préparer à des températures chaudes qui se poursuivront au moins jusqu’au début du mois de juin. Aux États-Unis, les températures dans le sud seront plus saisonnières, bien que toujours chaudes. Et une partie de cette chaleur de fin de printemps devrait se propager vers le nord d’ici début juin, selon le National Weather Service.

Conclusion : un dôme thermique a provoqué des températures record au Mexique, en Amérique centrale et dans certaines parties de la Floride et du Texas en mai. Le Mexique a été particulièrement touché.