Un «dôme thermique» historique fait 2 morts et 223 hospitalisés à 108F Seattle et 230 décès signalés en Colombie-Britannique depuis vendredi

Au moins deux personnes sont décédées et plus de 200 ont été hospitalisées alors que les températures à Seattle ont grimpé à 108F lundi.

Plus de 230 décès ont été signalés en Colombie-Britannique depuis vendredi alors que certaines parties du Canada ont également grésillé dans le dôme thermique «historique».

Les résidents de Seattle ont essayé de se rafraîchir alors que les températures montaient à 108F Crédit : Reuters

Les gens distribuent des bouteilles d’eau pendant que les services d’urgence traitent un nombre élevé d’appels liés à la chaleur. Crédit : AP

Un homme de 65 et 68 ans est décédé des suites de la chaleur, selon le bureau du médecin légiste du comté de Seattle Kings.

Les coroners ont déclaré que la cause du décès était l’hypothermie, car leurs corps « surchauffaient dangereusement », rapporte le Seattle Times.

Environ 223 personnes se sont rendues aux urgences pour des maladies liées à la chaleur.

Selon les données de santé publique, environ 10% des visites étaient liées à la chaleur lundi.

Et les services d’urgence ont traité 165 appels liés à la chaleur.

Les médecins n’ont traité que 91 appels en 2020, selon un porte-parole de Seattle et du comté de Kings.

Des Américains flottent sur des structures gonflables sur le lac Union, à Seattle Crédit : AP

Les kayakistes et les plaisanciers sillonnent les eaux alors qu’un « heatdome » historique a englouti la côte ouest Crédit : AP

Les travailleurs du métro léger effectuent des réparations d’entretien au milieu des avertissements selon lesquels les réseaux de transport pourraient être touchés par la chaleur intense Crédit : AP

Washington a grésillé lundi alors que des sommets de 108-109F ont été enregistrés Crédit : AccuWeather

Pendant ce temps, en Colombie-Britannique, plus de 230 décès ont été signalés depuis vendredi alors que les températures ont atteint trois chiffres, rapporte CNN.

La coroner en chef Lisa Lapointe a déclaré : « Depuis le début de la vague de chaleur à la fin de la semaine dernière, le BC Coroners Service a connu une augmentation significative du nombre de décès signalés où l’on soupçonne que la chaleur extrême y a contribué. »

À Lytton, une température de 117,5F a été enregistrée lundi – la température la plus élevée jamais enregistrée au Canada.

Il fait environ 48 degrés au-dessus de ce qui est normal pour cette période de l’année.

Au centre-ville de Vancouver, une température de 101,5 ° F a été enregistrée lundi, contre 98,6 samedi.

Les résidents de Spokane, Washington tentent d’échapper à la chaleur alors qu’ils visitent un centre de refroidissement Crédit : AP

La chaleur semble persistante alors que les températures ont atteint 110F à Portland au cours du week-end Crédit : AP

Les chercheurs de soleil sautent d’un pont piétonnier à Lake Union Park alors que la vague de chaleur frappe le nord-ouest du Pacifique Crédit : AP

Les températures d’un millénaire sont le résultat d’un jet à haute pression connu sous le nom de « dôme de chaleur », qui piège l’air chaud dans une zone.

Le phénomène ne se produit qu’une fois tous les 1 000 ans, selon CBS News.

« C’est une chaleur désertique – très sèche et très chaude. Ce n’est pas seulement une merveille d’un jour. C’est une sorte de chose de sept jours,

« Nous sommes le deuxième pays le plus froid au monde et le plus enneigé. Nous voyons souvent des vagues de froid et des blizzards, mais nous ne parlons pas souvent de temps chaud comme celui-ci. Dubaï serait plus frais que ce que nous voyons actuellement. »

Seattle a battu des records ce week-end Crédit : AP

Une lecture dans une succursale d’épargne fédérale d’Olympia montre que le mercure a atteint 107F par endroits lundi Crédit : AP

Un père et sa fille de trois ans se rafraîchissent dans la chaleur torride à Arlington, Washington Crédit : AP

Cela survient après que le National Weather Service a déclaré que ce serait la journée la plus chaude pour Seattle et Portland, car des sommets historiques étaient probables.

À Eugene, dans l’Oregon, les essais d’athlétisme aux États-Unis ont été interrompus dimanche après-midi après que l’heptathlète Taliyah Brooks a quitté le terrain en fauteuil roulant.

Les fans ont également été invités à évacuer le stade en raison de la chaleur extrême.

Les automobilistes ont été avertis des retards potentiels sur les autoroutes alors que les équipes de maintenance donnaient aux ponts des douches froides afin que les poutres de fer ne se dilatent pas et ne se déforment pas.

Les experts ont exhorté les résidents à utiliser des centres de refroidissement et à éviter toute activité de plein air.

Le National Weather Service a émis des avertissements de chaleur excessive dans la majeure partie du nord-ouest et du nord du Grand Bassin.

Les avertissements se sont étendus le long de la côte du Pacifique jusqu’à l’ouest du Nevada et à l’intérieur de la Californie.

Portland General Electric a déclaré qu’environ 3 000 clients étaient sans électricité dans la grande région de Portland dimanche après-midi.

Puget Sound Energy a signalé une baisse de 3 400 clients dans la grande région de Seattle.

Plusieurs sites de test Covid-19 ont également été fermés dans la ville pendant le week-end en raison des températures élevées.