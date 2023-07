Un dôme mystérieux s’échoue sur la plage et personne ne peut comprendre ce que c’est | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Un étrange « dôme » découvert sur une plage isolée en Australie pourrait être un déchet spatial d’une fusée étrangère, selon des responsables. L’objet cylindrique, de la taille d’une petite voiture, s’est échoué à Green Head, à environ 250 km au nord de Perth, avant d’être découvert tard dimanche. Il a été bouclé par la police, l’Agence spatiale australienne affirmant maintenant qu’elle travaille avec des homologues étrangers pour identifier l’objet, qui semble être en partie constitué d’un matériau tissé. « L’objet pourrait provenir d’un lanceur spatial étranger et nous sommes en contact avec des homologues mondiaux qui pourraient être en mesure de fournir plus d’informations », a tweeté l’agence. L’ingénieur de l’Agence spatiale européenne, Andrea Boyd, a déclaré que ses collègues pensaient que l’objet, qui venait de l’océan Indien, était tombé d’une fusée indienne alors qu’elle lançait un satellite. Celui qui a lancé l’objet dans l’espace sera responsable de son élimination. Elle a déclaré à Australian Broadcasting Corp: « Nous sommes à peu près sûrs, d’après la forme et la taille, qu’il s’agit d’un moteur d’étage supérieur d’une fusée indienne utilisée pour de nombreuses missions différentes. » « Il y a un Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales et ils ont un traité sur l’espace extra-atmosphérique que tout le monde a signé disant que quiconque lance quelque chose dans l’espace en est responsable jusqu’à la toute fin. » La plage a été bouclée pendant que des enquêtes sont en cours (Photo: Reuters)



L’objet cylindrique a été découvert tard dimanche (Photo: Reuters) La police d’Australie-Occidentale a déclaré lundi dans un communiqué qu’une analyse chimique gouvernementale avait déterminé que l’objet était sûr et « il n’y a aucun risque actuel pour la communauté ». Les autorités avaient auparavant traité l’appareil comme dangereux et exhorté le public à rester à l’écart. La police a déclaré que l’appareil sera retiré après identification formelle de son origine. « La police assurera la sécurité de l’objet jusqu’à ce qu’il soit retiré et que les membres du public soient priés de rester à l’écart de l’emplacement », indique le communiqué. Plus: Journal du métro

L'année dernière, la découverte d'un orbe mystérieux au Japon a également laissé les responsables déconcertés. Certains ont suggéré qu'il pourrait s'agir de « l'œuf de Godzilla », tandis que d'autres ont pensé qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle forme de « ballon espion ». Les experts ont déclaré que la grosse boule était similaire à une bouée en acier fabriquée par la société chinoise de construction navale Nantong Yangfan. Il est utilisé pour guider les marins ou marquer des positions dans l'océan.

