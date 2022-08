Un domaine palatial de 14,9 millions de dollars dont le prix bat un record local dans le CT

Caché derrière un mur de pierre s’étendant sur 1 500 pieds dans l’un des quartiers les plus riches du Connecticut se trouve un domaine somptueux avec une grande salle inspirée d’un château écossais. La résidence en brique et calcaire, construite en 1929, est la maison la plus chère à vendre à New Canaan avec un prix de 14,9 millions de dollars. Les prix dans l’enclave riche, à environ 40 miles au nord-est de New York, ont augmenté régulièrement, selon une analyse de Jonathan Miller, président de la société d’évaluation et de conseil immobilier Miller Samuel. Pourtant, le prix du domaine est plus de sept fois supérieur au prix de vente moyen de 1,9 million de dollars à New Canaan au deuxième trimestre, selon la société immobilière Douglas Elliman.

L’allée privée mène à un aménagement paysager luxuriant et à une fontaine à l’entrée principale de la maison. Extrême mondial

Le salon de la résidence principale. Extrême mondial

Lagente principale Danielle Malloy, de NestSeekers International, a déclaré à CNBC que le quartier attire des cadres de haut niveau et qu’elle est convaincue que le prix de vente de la propriété fracassera le record local. Cela a été établi en 2014, lorsqu’un manoir de 14 000 pieds carrés sur 52 acres s’est vendu pour 14,3 millions de dollars, selon les archives publiques. “C’est le joyau de la couronne de New Canaan construit avec des matériaux de la plus haute qualité que vous ne pouvez pas trouver de nos jours”, a déclaré Malloy, “il n’y a rien d’autre comme ça.”

La salle de la galerie est entourée de fenêtres à ossature de fer avec des murs en calcaire et des sols en marbre tunisien. Mondial extrême

Orchard’s End se trouve sur un terrain plus petit que le manoir qui a établi le record actuel, mais offre plus d’espace de vie. La propriété méticuleusement entretenue s’étend sur plus de 6,2 acres et comprend 25 000 pieds carrés répartis sur trois structures. La résidence dispose de 35 pièces, 12 chambres, 16 salles de bains, une piscine de la taille d’un complexe et un terrain de basket extérieur.

Vue arrière sur la pelouse et la piscine. Extrême mondial

Malloy a déclaré à CNBC que le domaine avait subi des changements au fil des décennies, les anciens propriétaires ayant procédé à des améliorations importantes et à des agrandissements spectaculaires. La résidence principale, conçue à l’origine par le célèbre architecte William Tubby, a plus que doublé de taille et s’étend actuellement sur 18 000 pieds carrés.

La grande salle s’inspire d’un château écossais. Extrême mondial

La maison comprend également désormais une grande pièce inspirée du château de Duart, qui est situé sur l’île de Mull en Écosse et a été présenté dans le film “Entrapment” de 1999 avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones.

La vue depuis le balcon de la mezzanine dans la grande salle. Extrême mondial

L’espace a des poutres apparentes qui sillonnent le plafond de 35 pieds de haut, des sols en marbre tunisien chauffés, des fenêtres à ossature d’acier et un balcon en mezzanine.

Une partie du mur de pierre de sept pieds du domaine qui s’étend sur 1 500 pieds. Extrême mondial

“Le maire de Mexico a acheté la propriété dans les années 80 et il a construit l’un des plus grands murs en pierre sans mortier.” Malloy a déclaré que le maire avait construit la barrière de pierre autour de la propriété qui mesure 7 pieds de haut et 1 500 pieds de long pour une couche supplémentaire d’intimité et de sécurité.

Un escalier circulaire mène au sommet de la tourelle vitrée de la maison. Extrême mondial

Plus récemment, les propriétaires actuels du domaine ont entrepris une rénovation de 6 millions de dollars sur trois ans qui a ajouté encore plus d’espace de vie, y compris une maison d’hôtes de quatre chambres, et la conversion des anciennes écuries du domaine en une remise de 5 000 pieds carrés.

La vue extérieure des anciennes écuries récemment transformées en espace bien-être de 5000 m². Extrême mondial

Cette zone récemment rénovée comprend ce que Malloy a dit que le propriétaire appelait un “abri pour elle” – une version féminine d’une caverne d’hommes.

Le salon et le bar à l’intérieur du soi-disant She Shed. Extrême mondial

Le soi-disant hangar est un salon sur le thème du bien-être avec son propre bar à thé et à jus pouvant accueillir sept personnes.

Les anciennes écuries abritent désormais un vaste studio de yoga. Extrême mondial

Le cabanon est relié à un studio de yoga géant, une salle de musculation et un sauna.

La dernière série d’ajouts du propriétaire a également livré une cuisine nouvellement construite, une suite parentale encore plus grande et un placard.

Chambre principale Extrême mondial

La salle de bain attenante de la chambre principale. Extrême mondial

Le troisième niveau est également consacré aux enfants, avec une grande salle de jeux, une autre salle de sport et une chambre avec lits superposés pour les soirées pyjama pouvant accueillir six personnes.

Salle de jeux au deuxième étage de la résidence principale. Extrême mondial

Une cour intérieure et une salle à manger d’en haut. Extrême mondial