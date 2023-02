Un documentaire sur les meurtres de Starved Rock présentera un tueur en liberté conditionnelle – Shaw Local

Il aura bientôt 82 ans et il en a l’air. Il le sonne. Soixante ans derrière les barreaux ont donné à Chester Weger un accès limité au public et des chances limitées de raconter son histoire – jusqu’à présent.

Le meurtrier de Starved Rock a déjà été filmé et interviewé, mais pas en tant qu’homme libre. Cela change dans un prochain documentaire qui comprend non seulement des images d’un Weger post-sortie, mais également des images d’archives des nombreux joueurs, dont la plupart sont maintenant partis, des meurtres de 1960 qui ont attiré l’attention du monde et suscitent toujours une vive dispute.

“Je tiens à les remercier pour tout ce qu’ils ont fait pour moi”, a déclaré Weger depuis le siège passager d’une voiture qui l’a conduit de la prison à un établissement de transition. “J’apprécie tout ce que tout le monde a fait pour essayer de me sortir d’ici.”

Chester-Weger (Photo fournie)

Ce ne sera pas le dernier mot du documentaire tentaculaire, qui est en post-production mais dont la sortie n’est pas encore prévue. Jody McVeigh-Schultz, le réalisateur, a différé ses commentaires jusqu’à ce que le projet approche d’une date de sortie, notant que les détails de la post-production restent fluides, y compris un distributeur ou un réseau de diffusion.

D’autres attachés au projet étaient tout aussi discrets. Bien que des caméras aient été repérées à propos de Starved Rock Country ces derniers mois, les personnes interrogées ont révélé qu’elles étaient soumises à des accords de non-divulgation et qu’elles ne pouvaient actuellement pas détailler ce dont elles discutaient lorsque les caméras tournaient.

Quelques segments peuvent encore être ajoutés. McVeigh-Schultz avait demandé la permission (jusqu’à présent refusée) de prendre des caméras dans la salle d’audience du comté de La Salle, où les avocats de Weger tentent toujours de gagner un nouveau voyage au laboratoire du crime. Andy Hale et Celeste Stack ont ​​fait valoir, jusqu’à présent sans succès, que les techniques d’ADN sont suffisamment avancées pour que peut-être d’anciens éléments de preuve fourniront de nouvelles informations sur les cas.

Quel que soit le résultat, le documentaire fournira non seulement une mise à jour du cas, mais également de rares aperçus des anciens participants au cas, grâce à l’entrepreneur-photographe David Raccuglia, qui a prêté ses propres images au projet. Raccuglia, un natif de La Salle dont le père a poursuivi Weger pour meurtre en 1961, avait recherché des enquêteurs, des jurés et Weger lui-même après avoir été pris dans l’affaire un peu à contrecœur.

“En grandissant, j’ai eu de nombreuses bagarres avec des gens qui sont venus me voir et ont dit que mon père avait mis un innocent en prison”, se souvient Raccuglia.

Les images compilées par Raccuglia incluent non seulement son défunt père, le procureur Anthony Raccuglia, mais également l’enquêteur principal, le premier journaliste sur les lieux du crime et le dernier juré survivant, ainsi que des journalistes et des avocats qui ont repris l’affaire plus tard. Le personnage clé, bien sûr, est Weger, qui a été représenté dans “30 ou 40 heures” de séquences extraites de quatre interviews, dont trois pendant qu’il était en prison, et d’interviews de la famille de Weger.

“La famille de Chester était très, très gentille”, a déclaré Raccuglia. « Ce n’était pas facile. Il a fallu un peu de conviction pour leur montrer que j’allais faire un film honnête. Je ne sais pas si “confiance” est le bon mot, mais ils sont venus.

Raccuglia a souligné qu’il avait adopté une approche ouverte de l’affaire alors qu’il commençait à filmer vers 2003, notant qu’il avait interrogé (et parfois discuté avec) son père sur les faits de l’affaire. Raccuglia a rappelé que son père pouvait s’animer lorsqu’on l’interrogeait sur les complots, pour lesquels Anthony avait peu de courage, mais qu’il était par ailleurs disposé à discuter de l’affaire, à répondre aux questions et à défendre ses conclusions juridiques.

“Mon père était mon héros”, a déclaré Raccuglia. «Il a examiné cette affaire sous tous les angles, est parvenu à une conclusion, l’a présentée au jury et a obtenu un verdict fondé sur la loi et les faits. J’ai entrepris ce projet non pas parce que je pensais que mon père avait tort mais parce qu’il y avait de la place pour d’autres points de vue, que je sois d’accord avec eux ou non.

« Et il est presque impossible de croire qu’un homme, l’un des vôtres, puisse matraquer trois femmes à mort – presque au point d’être décapité. C’est vraiment ahurissant d’accepter cela, et cela a fait croire à beaucoup de gens son innocence.