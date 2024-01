Un documentaire sur le football des Purple People Eaters en préparation chez Winter State Entertainment – ​​date limite

EXCLUSIF: Winter State Entertainment a terminé la production le Mangeurs de personnes violettesun nouveau long métrage documentaire sur la célèbre ligne défensive des Vikings du Minnesota de 1968 à 1977.

Les co-directeurs sont Solomon Shields, fils du Temple de la renommée de la NFL Will Shields, et Nick Hagen. Le duo a également produit aux côtés de Willie et Angela Roaf, Marv Dauer et Hamid et Camille Torabpour de Winter State Entertainment.

Après l’introduction des Vikings du Minnesota dans la NFL en 1961, une défense solide a été établie, avec Carl Eller, Jim Marshall, Alan Page et Gary Larsen constituant le noyau de quatre qui a aidé l’équipe à remporter cinq championnats NFC, 10 titres de division et 19 sélections Pro Bowl. (Doug Sutherland était un autre membre clé après la retraite de Larsen.)

L’un des Front Four les plus emblématiques de l’histoire de la NFL, ces hommes ont mené de grandes batailles au Super Bowl VIII contre les Dolphins de Miami, au Super Bowl IX contre le « Steel Curtain », Terry Bradshaw et les Steelers de Pittsburgh, et au Super Bowl. XI contre les Oakland Raiders de John Madden.

Avec la participation d’Eller, Marshall, Page et Larsen, le documentaire présentera également des interviews d’anciens joueurs de la NFL Ahmad Rashad et Jared Allen, ainsi que d’autres anciens coéquipiers des Vikings.

Carl Eller a déclaré : « Je suis très heureux que ce documentaire sur les Purple People Eaters soit partagé avec le monde, afin qu’ils puissent voir quel groupe spécial et talentueux de gars occupaient la file. J’ai eu la chance de connaître l’amitié et la camaraderie de ces hommes phénoménaux. Nous sommes les seuls survivants de l’ère des grandes lignes défensives et ce sera vraiment spécial pour le spectateur de voir ce qui a fait de nous les joueurs que nous étions.

Plus récemment, le Winter State des Torabpours a produit des documents sur Willie Roaf, membre du Temple de la renommée du football professionnel (TOIT), les icônes de la MLB Jim « Kitty » Kaat (Kitty vers Cooperstown) et Tommy John (Tommy John : l’homme bionique), Mel Blount du Steeler de Pittsburgh (Mel Blount : quoi qu’il en coûte), et le boxeur Tommy Hearns (Le tueur à gages : une histoire de Tommy Hearns).

Les projets passés de la société du côté narratif incluent le Vans Warped Tour pic Les décrocheurs d’étéainsi que le drame du football Sous les lumières du stade, avec Laurence Fishburne et Milo Gibson. Parmi les autres projets à venir de la société figurent des histoires couvrant les droits civiques, les questions de justice sociale et bien plus encore, ainsi que d’autres documentaires sportifs couvrant les domaines du football, du baseball, de la boxe, du basket-ball et du hockey.

Les Torabpours sont représentés par Karen Gottlieb chez Grubman Shire Meiselas & Sacks.