Un documentaire sur la violence domestique de Chris Brown se déroule à ID

Les problèmes juridiques et les antécédents d’abus de Chris Brown font l’objet d’un nouveau documentaire d’Investigation Discovery, le réseau à l’origine de l’exposé sur la maltraitance des enfants de Nickelodeon « Quiet on Set ».

Sorti le 27 octobre, « Chris Brown : A History of Violence » lancera la troisième campagne annuelle d’ID « No Excuse for Abuse ». Le documentaire explorera les problèmes juridiques rencontrés par Brown, la pop star derrière des chansons comme « With You », « Forever » et « Under the Influence », qui incluent des accusations de violence domestique, d’agression et d’agression sexuelle. Les problèmes de Brown remontent à 2009, lorsqu’il a battu sa petite amie de l’époque, Rihanna, lui causant de graves blessures au visage qui ont nécessité une hospitalisation. (Brown a plaidé coupable d’agression criminelle et a accepté un accord de plaidoyer.) Dans les années qui ont suivi, Brown a plaidé coupable d’une agression distincte et a été poursuivi par une femme alléguant une agression sexuelle (ce procès réglé à l’amiable), ainsi que divers autres. questions juridiques.

Selon la ligne de connexion, « Chris Brown : A History of Violence » retracera « le passé de Chris Brown jusqu’à son enfance troublée, explorera l’impact durable du cycle d’abus et posera la question : comment un homme avec un tel un record public violent pour maintenir son statut de superstar ? Avec des commentaires d’experts et culturels superposés, le documentaire fournit des réflexions réfléchies sur l’expérience de chaque survivant et la destruction psychologique à la suite de leurs abus.

Comme le révèle la bande-annonce, un nouvel accusateur, dont l’identité est cachée, présente des allégations contre Brown. « Je n’ai pas parlé publiquement de cette affaire, mais c’est la seule façon de l’arrêter », déclare l’accusateur dans la bande-annonce.

Immédiatement après le documentaire, diffusé le 27 octobre sur ID à 21 heures, Sunny Hostin, co-animateur de « The View », mènera une conversation sur la violence conjugale.

« Tout au long de ma carrière, j’ai toujours eu pour priorité d’être un fervent défenseur des femmes et des enfants », a déclaré Hostin dans un communiqué. « La violence domestique est un problème très proche et personnel pour moi alors que je réfléchis à mon passé en tant que procureur dans ce type d’affaires et à mon rôle de mère et de personnalité publique dont les actions informent et contribuent à façonner la prochaine génération. Il s’agit d’une épidémie répandue qui ne connaît aucune frontière socio-économique. Je m’engage donc à élargir et à poursuivre cette conversation cruciale. Plus nous en savons, mieux nous pouvons contribuer à plaider en faveur du changement en tant que société.

Avec « Quiet on Set : The Dark Side of Kids TV », ID a enquêté sur les allégations de maltraitance d’enfants qui ont eu lieu dans les coulisses des émissions de Nickelodeon. Dans ce document, Drake Bell se révélait être la victime de Brian Peck, arrêté en 2003 pour avoir agressé sexuellement la star de « Drake & Josh », alors âgée de 15 ans.

Ensuite, ID publiera une série documentaire sur Sean « Diddy » Combs, qui a récemment été accusé de trafic sexuel et d’autres infractions fédérales.

Regardez la bande-annonce de « Chris Brown : Une histoire de violence » ci-dessous.