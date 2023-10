Un documentaire réconfortant sur M. Dressup ravira à coup sûr les Canadiens de tous âges – National

Rares sont les personnalités qui unissent autant les Canadiens que M. Habillage.

Pendant 29 ans, couvrant un nombre impressionnant de 4 000 épisodes, l’animateur d’émission pour enfants bien-aimé est apparu sur les écrans de télévision à travers le pays, invitant les enfants à explorer son emblématique Tickle Trunk aux côtés d’une légion de marionnettes acolytes, dont le duo bien-aimé de Casey et Finnegan.

Et même si beaucoup connaissent le personnage interprété par Ernie Coombs, beaucoup moins connaissent l’histoire attachante de la façon dont M. Habillage est devenu un pilier de la télévision canadienne.

Aujourd’hui, un nouveau documentaire est sur le point d’explorer cela, en plongeant en profondeur dans le Celui de M. Dressup son héritage ainsi que son profond impact sur la programmation pour enfants.

« Il n’y a pas assez de temps pour discuter des choses que j’ai apprises (en réalisant le documentaire) », a déclaré Rob McCallum, le réalisateur de Mr. Dressup : La magie de faire semblanta déclaré à Global News.

« Ce qui me frappe vraiment, si nous voulons être réalistes une seconde, c’est que même s’il s’agissait en apparence d’une émission pour enfants – conçue pour que les enfants se sentent en sécurité et aimés par tout le monde – la regarder avec mes enfants est devenue beaucoup plus sur « Wow, j’apprends encore de M. Dressup ». Et, mon garçon, j’aurais aimé être plus patient comme Ernie. J’aurais aimé être plus dans l’instant présent et ne pas être distrait par tout ce qui se passe à l’extérieur de chez moi… comment se fait-il que nous ne puissions pas ressembler un peu plus à M. Dressup ? »

Rassemblant des entrevues de célébrités canadiennes comme Michael J. Fox, les Barenaked Ladies et Bif Naked, avec des images d’archives de la série et des histoires de la vie personnelle de feu Coombs, Mr. Dressup : Le monde de faire semblant examine de plus près la vie d’un homme connu pour sa gentillesse, son ouverture d’esprit et sa créativité.

« La programmation d’Ernie, et celle de cette période, était vraiment axée sur la créativité de par sa simplicité », a déclaré Jani Lauzon, marionnettiste de la série, à Global News. « On peut vraiment créer quelque chose à partir de rien, et c’était là l’incroyable beauté du spectacle. Tout ce dont vous aviez besoin était un morceau de papier, des ciseaux et de la colle ou du ruban adhésif et vous pouviez créer quelque chose.

Global News s’est entretenu avec McCallum, Lauzon et son collègue marionnettiste Jim Parker pour discuter de tout ce qui concerne M. Dressup, du documentaire et de la relation attachante et durable que Coombs a entretenue avec son collègue animateur de l’émission pour enfants, Fred Rogers, de Quartier M. Rogers notoriété. Regardez l’interview ci-dessus.

Mr. Dressup : La magie de faire semblant sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video le 10 octobre.